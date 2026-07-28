BRUCKNERUNI MIT HERAUSRAGENDEN ERFOLGEN

Linz (OTS) -

Das Sommersemester 2026 ist von zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen Studierender und Alumni*Alumnae der Anton Bruckner Privatuniversität geprägt. Die beeindruckenden Berufungen, gewonnenen Probespiele und Wettbewerbserfolge belegen einmal mehr die hohe künstlerische Qualität der Lehre, die Stärke der wissenschaftlichen Forschung sowie die gelebte Internationalität der ABU.

Ein besonderer Meilenstein ist die erstmalige Berufung von Absolvent*innen des Doktoratsstudiums auf Professuren seit Einführung der Doktoratsprogramme an der ABU. Nach der ersten Promotion im Jahr 2025 gelingt zwei weiteren Doktorand*innen nun der Sprung an eine österreichische und eine deutsche Universität, womit sie beachtliche Signale für die Ausbildungsqualität und den Forschungsstandort setzen.

Bereits seit Februar 2026 bekleidet Helga Arias, die das Doktoratsprogramm absolvierte und inzwischen erfolgreich ihre Defensio hielt, an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) eine Professur für Komposition und leitet das Institut für Tasteninstrumente, Musikleitung und Komposition. Mit Philipp Rist und Markus Nimmervoll wurden zwei weitere Alumni der ABU auf Professuren berufen. Philipp Rist schloss im Frühjahr 2026 sein wissenschaftliches Doktoratsstudium an der BrucknerUni ab und trat bereits kurz darauf die Professur für Schulpraktisches Klavierspiel und Klavierimprovisation an der Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken an. Markus Nimmervoll, Absolvent der Klasse Wilfried Brandstötter, wird mit 1. Oktober 2026 Universitätsprofessor für Basstuba an der Kunstuniversität Graz (KUG).

„Mit diesen exemplarischen Karrieren bestätigen sich nicht nur die herausragenden Studienbedingungen unserer Universität, sondern auch der Erfolg des kontinuierlichen Ausbaus der künstlerischen und wissenschaftlichen Forschung an den Schnittstellen von Kunst und Wissenschaft“, freut sich Rektor Martin Rummel über die Strahlkraft der BrucknerUni.

Probespiel- und Wettbewerbserfolge

Auch die zahlreichen Erfolge von Studierenden sowie Absolvent*innen bei Probespielen und Wettbewerben unterstreichen die Förderung künstlerischer Exzellenz.

Jisoo Lee, Absolventin der Klasse Sabine Nova und Gewinnerin des Auswahlspiels um die Guadagnini-Geige im Studienjahr 2022/23, konnte das Probespiel für die Position einer Tutti-Stelle der 2. Violinen im Bruckner Orchester Linz für sich entscheiden. Samuel Palmetshofer gewann die Ausschreibung einer fixen Stelle als Bassposaunist im BOL.

Darüber hinaus erspielten sich zwei Oboistinnen der Klasse Ivan Danko Orchesterstellen: Anna-Sophia Oberhuber erhielt eine feste Stelle als 2. Oboe mit Englischhorn im Loh-Orchester Sondershausen (D) und Lena Krempl einen Zeitvertrag bei den Grazer Philharmonikern.

Posaunist Paul Tiefenthaler aus der Klasse Johann Reiter sicherte sich beim Probespiel einen Platz im European Union Youth Orchestra 2026.

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer zeigt sich von diesen Erfolgen beeindruckt:



„Diese Erfolge zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in den Studierenden der BrucknerUni steckt. Wenn Absolventinnen und Absolventen Professuren an Universitäten übernehmen, internationale Wettbewerbe gewinnen oder Orchesterstellen erringen, dann ist das ein sichtbarer Beweis für die hohe Qualität von Ausbildung, Forschung und künstlerischer Entwicklung in Oberösterreich. Die BrucknerUni ist damit ein wichtiger Botschafter unseres Kultur- und Bildungsstandortes weit über die Landesgrenzen hinaus.“

Von den unzähligen Wettbewerbserfolgen ist jener von Alina Lamziuk, Oboe bei Ivan Danko, besonders hervorzuheben: Sie gewann den internationalen Wettbewerb Concorso Musicale Internazionale Città di Fildelfia und ist zudem Finalistin beim renommierten Concertino Praga im September 2026 in Prag.

Downloadlink mit Pressefotos: https://cloud.bruckneruni.at/index.php/s/ZziLKw9sabAfJAs