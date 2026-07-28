  • 28.07.2026, 08:02:32
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THG-Prämie 2026: LM Energy gewinnt großen Österreich-Vergleich von electricar

Elf Anbieter im Test: Die garantierte THG-Prämie für E-Autos ist erstmals durchgehend dreistellig – der Testsieger zahlt 160 Euro.

Schwertberg (OTS) - 

Die Redaktion des Fachmagazins electricar hat mit dem Testportal DIE TESTER elf österreichische Anbieter der THG-Prämie für Elektroautos geprüft. Testsieger ist LM Energy mit einer Wertung von 91% und dem höchsten garantierten Betrag im Test: 160 Euro pro Fahrzeug und Jahr – ohne Bindung an einen Strom- oder Ladevertrag.

Auf Platz zwei folgt Carbonify mit der Note „Sehr gut“ und einer Wertung von 80,8%. Das Unternehmen bietet mit 125 Euro Fixprämie und einer wahlweisen Sofortauszahlung von 110 Euro das flexibelste Angebot im Test. Rang drei sichert sich der Vorjahressieger VERBUND mit der Note „Gut“, 78,9% und einer garantierten Prämie von 125 Euro.

Als „Bester Sofortauszahler“ wurde epuls ausgezeichnet. Der Anbieter zahlt mit 112 Euro die höchste Sofortprämie im Test – lediglich zehn Euro weniger als die eigene Fixprämie von 122 Euro. Insgesamt liegen die garantierten Prämien 2026 zwischen 100 und 160 Euro und damit klar über dem Vorjahresniveau, aber weiterhin deutlich unter den deutschen Spitzenwerten von bis zu 370 Euro.

Der vollständige Test ist online abrufbar unter:
https://www.dietester.de/test/thg-anbieter-im-test-2026-oesterreich

electricar

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