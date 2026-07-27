LH Doskozil zu Lenzing-Werk: „Land wird Standort und Mitarbeiter in Heiligenkreuz nicht im Stich lassen!“

Eisenstadt (OTS) -

„Das Land wird den Standort und die Mitarbeiter des Lenzing-Werks in Heiligenkreuz mit Sicherheit nicht im Stich lassen!“ – Mit dieser klaren Botschaft reagiert Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf die Entscheidung der Lenzing AG, das Lyocell-Werk in Heiligenkreuz aus dem Konzern zu lösen.

Dabei handle es sich um eine für das Südburgenland schmerzhafte Weichenstellung der Konzernverantwortlichen. Diese sei einer strategischen Neuausrichtung des Gesamtkonzerns geschuldet und politisch nicht zu beeinflussen, bedauert Doskozil. Das Land werde aber alles tun, um eine verlässliche und positive Perspektive für die Region und die betroffenen Arbeitnehmer zu schaffen: „Ich hatte ein ausführliches Gespräch mit Lenzing-CEO Georg Kasperkovitz. Dabei wurde versichert, dass die Produktion jedenfalls bis Jahresende gesichert ist und möglicherweise darüber hinaus fortlaufen könnte, sofern es für einen geordneten Übergang und eine Fortführung in neuer Konstellation hilfreich ist. Diesen Zeitraum werden wir nutzen, um an einer nachhaltigen Zukunftslösung zu arbeiten, die der großen regionalwirtschaftlichen Bedeutung dieses Werks gerecht wird“, erklärt der Landeshauptmann.

Der Lenzing-Konzern habe in den letzten Monaten eine neue, vielversprechende Produktlinie in Heiligenkreuz etabliert, auch in ein Heizkraftwerk wurde massiv investiert. Obwohl sowohl die Corona- als auch die Energiekrise dem Unternehmen zu schaffen gemacht haben, sei die langfristige Prognose laut der Geschäftsführung vor Ort positiv und die Auslastung gut. Das operative Ergebnis und der Free Cashflow des Werkes wurden durch eingeleitete Maßnahmen von einem negativen zweistelligen Betrag in den Vorjahren im ersten Halbjahr 2026 ins Positive gedreht. Auch die rund 300 topqualifizierten Mitarbeiter sind ein äußerst wichtiger Standortfaktor.

Vor allem diesen Menschen fühle er sich als Landeshauptmann besonders verpflichtet, betont LH Doskozil: „Wir werden gemeinsam alle Kräfte mobilisieren, um den Standort zu erhalten und abzusichern. Dabei arbeiten wir eng mit dem derzeitigen Management vor Ort rund um Geschäftsführer Bernd Zauner und anderen Experten zusammen. Ziel ist eine Zukunftslösung mit Bestand – so wie uns das bei Sanochemia in Neufeld oder anderen Unternehmen direkt in der Region Jennersdorf auch gelungen ist.“