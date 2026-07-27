  • 27.07.2026, 19:24:32
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Nationalratsabgeordneter Norbert Sieber begrüßt geplante Wehrdienstreform

ÖVP-Abgeordneter Sieber, Mitglied der parlamentarischen Bundesheer-Beschwerdekommission, begrüßt die heute im Rahmen des Sommerministerrats beschlossene Reform des Wehrdienstes.

Wien (OTS) - 

„Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich grundlegend verändert. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, hybride Bedrohungen und Cyberangriffe zeigen deutlich: Österreich muss seine Fähigkeit zur Eigenvorsorge stärken. Mit dieser Reform setzen wir genau hier einen wichtigen Schritt", betont Sieber.

Besonders positiv sieht Sieber die künftig verpflichtenden Truppen- und Milizübungen, mit denen der Wehrdienst um drei Monate verlängert wird. „Diese Verlängerung wurde mir gegenüber immer wieder artikuliert und wurde von mir auch eingefordert. Umso mehr freut es mich, dass dieses Anliegen jetzt umgesetzt wird", so Sieber.

Auch die Attraktivierung des Grundwehrdienstes begrüßt Sieber ausdrücklich: Die Erhöhung der finanziellen Vergütung sowie die Einführung von Urlaubstagen seien ein „wichtiges Signal an alle, die für unser Land Verantwortung übernehmen".

Für die Umsetzung der Reform ist nun eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig. „Jetzt sind die Oppositionsparteien am Zug. Wenn es um die Sicherheit unseres Landes geht, dürfen Parteigrenzen keine Rolle spielen. Ich erwarte mir von allen Fraktionen, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen und diese wichtige Reform mittragen", so Sieber abschließend.

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