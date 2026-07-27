WertInvest: Der neue Heumarkt wird ein architektonisches Highlight für die Kulturmetropole Wien sein

Wien (OTS) -

WertInvest, Projektwerber des Projekt Heumarkt Neu, begrüßt die Streichung der Stadt Wien von der roten Liste der UNESCO. Möglich geworden sei das durch eine gemeinsame diplomatische Kraftanstrengung des Außenministeriums gemeinsam mit dem Kulturministerium und der Stadt Wien.

„Ich bin sehr stolz, dass die UNESCO Mitgliedsstaaten nach 9 Jahren und mehreren Adaptierungen heute einstimmig für das Projekt Heumarkt entschieden haben“, so Michael Tojner, Gründer und Eigentümer von WertInvest. „Es soll die Stadt bereichern und einen neuen Treffpunkt für die Wienerinnen und Wiener und Menschen aus aller Welt schaffen. Wir werden nun nach finaler Genehmigung des Projektes den Neubau des Hotel Intercontinental realisieren, den Wiener Eislaufverein zukunftssicher aufstellen und für das Wiener Konzerthaus völlig neue Perspektiven schaffen. Für alle drei Institutionen ist das eine unbeschreibliche Erleichterung. Die formalen Schritte werden aber natürlich einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Für Daniela Enzi, Geschäftsführerin der WertInvest Hotelbetriebs GmbH, ist klar, dass sich das jetzt positiv bewertete Projekt perfekt ins Stadtbild einfügen werde. „Der brasilianische Star-Architekt Isay Weinfeld hat einen Entwurf geschaffen, der unserer großen Verantwortung für Wien mehr als gerecht wird. Die Vision einer lebendigen, kreativen und zukunftsgewandten Architektur wird sich nahtlos mit der Geschichte Wiens verbinden.

Die nächsten Schritte würden wie bisher eng mit den Behörden und der Stadt Wien abgestimmt werden: „Wir sehen es als positives Signal, dass der VwGH entschieden hat für die finale Umsetzung eine vereinfachte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Das UVP-Verfahren ist für uns keine Hürde, sondern die Chance auf maximale Transparenz und abschließende Rechtssicherheit. Mit der Entscheidung des Welterbe-Komitees in Busan ist heute eindeutig geklärt worden, dass das vorgelegte Projekt welterbekonform ist. Damit ist der Weg frei, um den Heumarkt zukunftsfähig zu gestalten und das UVP-Verfahren erfolgreich abzuschließen.“

„Wien hat ein großartiges architektonisches, kulturelles Erbe und ist gleichzeitig lebenswert und modern. Der neue Heumarkt wird ein architektonisches Highlight sein und Wien als Kulturmetropole noch schöner machen“, so Enzi.