ORF-Programmänderungen in memoriam Johannes Krisch

Wien (OTS) -

Der ORF trauert um den österreichischen Film- und Theaterschauspieler Johannes Krisch und ändert zum Ableben des langjährigen Ensemblemitglieds am Wiener Burgtheater und Theater in der Josefstadt sein Programm.

„ZIB 17“, „ZIB 1“ und „ZIB 2“ sowie „Jack“, „Der Trafikant“, „Märzengrund“ und „Wald“ in ORF 2

Heute, am Montag, dem 27. Juli 2026, zeigt ORF 2 um 23.15 Uhr den Spielfilm „Jack“ mit Johannes Krisch in der Titelrolle als Jack Unterweger. Um 0.45 Uhr ist Krisch in der gleichnamigen Robert-Seethaler-Verfilmung als „Der Trafikant“ zu sehen. Um 2.30 Uhr folgt der Spielfilm „Vielleicht in einem anderen Leben“. Ebenfalls in ORF 2 gedenken sowohl die „ZIB 17“ um 17.00 Uhr, „Studio 2“ um 17.30 Uhr, als auch die „ZIB 1“ um 19.30 Uhr bzw. die „ZIB 2“ um 22.00 Uhr des österreichischen Schauspielers.

Am Mittwoch, dem 29. Juli, erzählt „Märzengrund“ um 0.05 Uhr in ORF 2 die Geschichte eines Mannes, der sich gegen die Maxime der profitorientierten Gesellschaft stellt und für ein radikales Leben im Einklang mit der Natur entscheidet. Johannes Krisch verkörpert in diesem Drama nach dem gleichnamigen Theaterstück von Felix Mitterer den Großbauernsohn in einer seiner Lebensphasen. Um 1.45 Uhr befeuert in der gleichnamigen Verfilmung von Doris Knechts Roman „Wald“ die Rückkehr einer Freundin alte Konflikte und vergessene Träume.

„Kultur Heute“ und „Kottan ermittelt – Rien ne va plus“ in ORF III

ORF III würdigt Johannes Krisch in „Kultur Heute“ (19.40 Uhr) mit einem ausführlichen Nachruf und erinnert an sein außergewöhnliches künstlerisches Wirken auf Bühne und Leinwand. Im Studio spricht Herbert Föttinger, ehemaliger Direktor des Theaters in der Josefstadt und Wegbegleiter Krischs, über dessen prägende Persönlichkeit, seine Schauspielkunst und die Spuren, die er in der österreichischen Theaterlandschaft hinterlässt. ORF III zeigt außerdem morgen, am Dienstag, dem 28. Juli, um 23.25 Uhr den 2010 entstandenen österreichischen Spielfilm „Kottan ermittelt – Rien ne va plus“, in dem Krisch an der Seite von Lukas Resetarits und Robert Stadlober eine Mordserie untersucht.

Ö1 gedenkt im „Kulturjournal“ und „Abendjournal“

Ö1 bringt heute im „Kulturjournal“ um 17.09 Uhr ebenso einen Nachruf wie im „Abendjournal“ um 18.00 Uhr.

In memoriam Johannes Krisch auf ORF ON

Die in memoriam Johannes Krisch gezeigten ORF-Programmpunkte stehen auf ORF ON als Livestream sowie, falls die benötigten Rechte vorhanden sind, als Video-on-Demand zur Verfügung. Auf ORF ON ist zudem die Videokollektion „Trauer um Schauspieler Johannes Krisch“ zu finden: https://on.orf.at/sammlung/13870776/trauer-um-schauspieler-johannes-krisch.