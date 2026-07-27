  • 27.07.2026, 14:59:02
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Vizekanzler und Kulturminister Babler zum Tod von Johannes Krisch

Wien (OTS) - 

„Wir würdigen Johannes Krisch als Menschen und sein vielseitiges schauspielerisches Schaffen, das über Jahrzehnte hinweg das Theater – insbesondere das Theater in der Josefstadt und das Burgtheater – ebenso geprägt hat wie den österreichischen Film. Er überzeugte, riss mit und verstörte zuweilen – mit einer kompromisslosen Intensität, einer außergewöhnlichen körperlichen Präsenz und einer großen Fähigkeit zur Verwandlung. Johannes Krisch war ein besonderer Schauspieler – er stellte all seine Figuren mit ganzer Kraft und Wahrhaftigkeit dar. 2017 wurde ihm für seine herausragenden künstlerischen Leistungen der Berufstitel Kammerschauspieler verliehen. Nun ist er viel zu früh von uns gegangen. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie, seinen Freund:innen und vielen Kolleg:innen“, so Kunst- und Kulturminister, Vizekanzler Andreas Babler.

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