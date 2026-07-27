Willkommen in einer neuen Ära – Falkensteiner startet mit dem Members Club ein Loyalty Konzept, das auf Erlebnisse statt Rabatte setzt

Wien (OTS) -

Loyalität verändert sich. Wer heute reist, sucht nicht mehr nur den besten Preis, sondern Erinnerungen, die bleiben. Persönliche Momente. Aufenthalte, die sich individuell anfühlen. Mit dem neuen Falkensteiner Members Club reagiert Falkensteiner auf genau diesen Wandel und ersetzt damit den bisherigen Spirit Club sowie den Direct Booking Club.

Der neue Members Club versteht sich nicht mehr als klassisches Bonusprogramm. Statt dauerhafter Rabattlogik rücken persönliche Vorteile, kuratierte Erlebnisse und individuelle Aufenthalte in den Mittelpunkt. Gäste sammeln künftig Punkte, die sie direkt vor Ort für besondere Angebote einlösen können. Vom privaten Dinner am See über Early Check-in und Spa Behandlungen bis hin zu regionalen Erlebnissen, die exklusiv für Mitglieder konzipiert wurden.

„ Wir beobachten seit Jahren, dass sich die Erwartungen unserer Gäste verändern “, so Otmar Michaeler, CEO der Falkensteiner Michaeler Tourism Group. „ Viele Menschen reisen heute bewusster. Sie suchen keine standardisierten Vorteile, sondern Aufenthalte mit persönlichem Charakter. Genau darauf antwortet der neue Members Club .“

Der bisherige Spirit Club mit seinen Levels Blue, Gold und Crystal wird damit schrittweise abgelöst. Bestehende Mitglieder verlieren ihre bisherige Wertigkeit jedoch nicht. Frühere Statuslevel werden automatisch in Form eines individuellen Punktepakets übertragen. Die Höhe richtet sich nach dem bisherigen Status und wird transparent im neuen Member Portal dargestellt.

„ Gastfreundschaft war bei Falkensteiner immer mehr als eine Dienstleistung “, sagt Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG. „ Es geht um Beziehungen, die über Jahre wachsen. Der neue Members Club ist deshalb kein technisches Upgrade, sondern Ausdruck unserer Haltung. Persönlicher, relevanter und näher am Gast .“

Mit dem neuen Konzept reagiert Falkensteiner auch auf veränderte Marktbedingungen im internationalen Tourismus. Klassische Rabattmodelle verlieren zunehmend an Bedeutung, während individualisierte Angebote und flexible Reiseerlebnisse wichtiger werden. Der Members Club soll diese Entwicklung langfristig abbilden und zugleich die Direktbuchung stärken.

Nach jedem Aufenthalt erhalten Mitglieder künftig einen sogenannten Welcome Back Bonus von bis zu 20 Prozent auf eine Folgebuchung. Ergänzt wird das Modell durch saisonale Angebote, exklusive Eventeinladungen und ein neues digitales Dashboard, über das Benefits, Punkte und Erlebnisse verwaltet werden können.

Operativ federführend verantwortlich für die Entwicklung des neuen Members Club ist Sabrina Regner, Director of Guest Engagement & Reservation Management bei Falkensteiner. Für sie lag der Fokus von Beginn an auf einem System, das nicht nur technisch funktioniert, sondern sich für den Gast spürbar anfühlt: „ Wir haben den neuen Members Club gemeinsam mit unseren Hotels entwickelt und jedes einzelne Benefit sehr bewusst definiert. Uns war wichtig, dass die Vorteile nicht austauschbar wirken, sondern tatsächlich zum jeweiligen Haus, zur Region und zum Reiseanlass passen. Der Anspruch war nie, einfach ein neues Loyalty Programm zu schaffen, sondern eine Clubwelt, die persönlicher, relevanter und erlebnisorientierter ist als alles, was wir bisher hatten .“

Die neue Plattform wurde technisch vollständig neu aufgebaut. Deshalb ist für bestehende Mitglieder eine einmalige Neuregistrierung notwendig. Der Wechsel in den neuen Members Club erfolgt freiwillig und kostenlos. Gäste, die sich gegen eine Registrierung entscheiden, müssen nichts weiter tun. Ihre bisherige Mitgliedschaft läuft automatisch aus.

Punkte bleiben im neuen System grundsätzlich unbegrenzt gültig und verfallen erst nach fünf Jahren Inaktivität. Die verfügbaren Benefits variieren je nach Hotel, Saison und Verfügbarkeit. Gleichzeitig soll der Club laufend weiterentwickelt werden. Geplant sind unter anderem immer wieder neue Erlebnisse, exklusive Inhalte, Umfragen sowie Veranstaltungen speziell für Mitglieder.