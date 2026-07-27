Wiens Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Johannes Krisch

Wien (OTS) -

„Mit Johannes Krisch verliert Österreich einen der außergewöhnlichsten Charakterdarsteller seiner Zeit. Ob auf der Bühne oder vor der Kamera - er verstand es wie nur wenige, seinen Figuren Unmittelbarkeit, Intensität und Tiefe zu verleihen", reagierte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler mit Betroffenheit auf den Tod des Schauspielers Johannes Krisch. “Seine unverwechselbare Präsenz, seine außerordentliche Begabung und sein kompromissloses künstlerisches Schaffen haben das Theater und den Film über Jahrzehnte bereichert. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen”, so die Stadträtin.

Johannes Krisch wurde 1966 in Wien geboren. Er war unter anderem am Theater in der Josefstadt engagiert, gehörte ab 1989 über viele Jahre dem Ensemble des Burgtheaters an und zählte zu den markantesten Schauspielpersönlichkeiten des Landes. Auch im Film feierte er große Erfolge, etwa mit „Revanche“ oder „Aus dem Nichts“. Für seine Leistungen erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter unter anderem den Österreichischen Filmpreis als bester Hauptdarsteller sowie den Berufstitel Kammerschauspieler.