Barrierefrei wie nie zuvor: ORF-Enterprise bietet Werbung für Menschen mit Behinderungen

Wien (OTS) -

Bis zu 1,7 Millionen Menschen in Österreich sind laut Blinden- und Sehbehindertenverband von einer Hörbeeinträchtigung betroffen, rund 300.000 von Blindheit oder einer starken Sehbeeinträchtigung. Während der öffentlich-rechtliche ORF bereits seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle im Ausbau der Barrierefreiheit des Programms einnimmt, folgt nun ein weiterer Meilenstein: Bewegtbildwerbung wird im ORF-Fernsehen, im ORF.at-Network und auf ORF ON ebenfalls barrierefrei. Damit wird nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Inklusion geleistet, sondern auch dem Wunsch vieler Werbetreibender entsprochen, die ihre Botschaften im qualitativ hochwertigen ORF-Umfeld inklusiv an alle Menschen adressieren und die Teilhabe fördern möchten.

Über die ORF-Enterprise können Spots mit Audio-Deskription im Zweikanalton und mit Untertiteln ausgespielt werden. Zuseher:innen, die den Zweikanalton aktiviert haben, bekommen die Deskription automatisch ausgespielt. Mit diesem Schritt wird Werbung auf allen Ausspielkanälen des ORF-Fernsehens inklusiv und konsumierbar.

„Teilhabe für alle Menschen ist ein wesentlicher Auftrag des öffentlich-rechtlichen ORF. Inklusive Werbung im ORF-Fernsehen, ORF.at-Network und auf ORF ON ist ein weiterer großer Schritt in der Bestrebung des ORF, seine Angebote zu 100 Prozent barrierefrei und inklusiv zu gestalten“, erklärt ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher.

„Die Angebote des ORF in Fernsehen, Radio und digital sind für viele Menschen das Fenster zur Welt. Mit barrierefreier Bewegtbild-Werbung öffnet die ORF-Enterprise dieses Fenster einen Spalt weiter und trägt zu einem inklusiven Medienerlebnis bei. Werbetreibende bringen wir durch diesen Schnitt näher, effektiver und empathischer in Kontakt mit ihrer Zielgruppe“, sagt Matthias Seiringer, CEO der ORF-Enterprise. „Bei der Konzeption der inklusiven Werbemöglichkeiten im Qualitätsumfeld des öffentlich-rechtlichen ORF haben wir großen Wert darauf gelegt, von Anfang an alle Nutzungsmöglichkeiten auf allen Devices mitzudenken und ein durchgängiges Medienerlebnis zu schaffen.“

P&G geht beispielgebend voran

P&G ist First Mover und nutzt die barrierefreien Werbeangebote des ORF bereits für namhafte Marken wie Ariel, Head & Shoulders, Kytta oder Old Spice.

Kristina Bulle, CMO für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei P&G, erläutert die Unternehmensstrategie: „Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Unternehmens- und Markeninhalte für alle Konsumentinnen und Konsumenten verfügbar und verständlich sind. Wir möchten allen den gleichen Zugang zu Informationen – auch durch die Werbung – ermöglichen.“

„ORF für alle“ ermöglicht Teilhabe für alle durch technologische Innovationen und Künstliche Intelligenz

Als Teil seiner gesetzlichen Verpflichtung aber insbesondere aus gesellschaftlicher Verantwortung setzt der ORF umfangreiche Initiativen im Bereich der Untertitelung, Audio-Deskription, Gebärdensprache oder Nachrichten in einfacher Sprache um. Derzeit sind etwa 350 Programmstunden pro Woche untertitelt: 95 Prozent des Programms von ORF 2, 87 Prozent von ORF 1, 77 Prozent von ORF III und 26 Prozent von ORF SPORT +. Der rasch voranschreitende Ausbau der Untertitelung wird durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz beschleunigt. Beispielsweise werden die „Bundesland heute“-Sendungen bereits live untertitelt. Die Sendungen „Zeit im Bild“ und „Sport aktuell“ werden täglich auch in Österreichischer Gebärdensprache ausgestrahlt. Ebenso wie die Live-Berichterstattung aus dem Österreichischen Parlament und die Magazine „konkret“, „Mayrs Magazin – Wissen für alle“, „Bürgeranwalt“, „Bewusst gesund“ oder „G’sund in Österreich“.

Im letzten Jahr wurden bereits 3.860 Stunden ORF-Programm mit Audio-Deskription übertragen – sowohl Filme und Serien als auch Sportübertragungen und Unterhaltungsformate mit Live-Audiodeskription.

Weitere Informationen zu den barrierefreien Angeboten des ORF auf der.ORF.at (https://der.orf.at/kundendienst/service/barrierefrei100.html)

Über die ORF-Enterprise

Als Vermarktungstochter des ORF zeichnet die ORF-Enterprise exklusiv für die Vermarktung sämtlicher überregionaler Medienangebote des führenden österreichischen Medienkonzerns verantwortlich. Das Portfolio umfasst unter anderem vier Fernsehsender (ORF 1, ORF 2, ORF III Kultur und Information, ORF SPORT +), drei nationale Radiosender (Ö1, Hitradio Ö3, radio FM4), das Printmagazin ORF nachlese, das gesamte Digital-Angebot auf ORF.at, die Streamingplattform ORF ON und den ORF TELETEXT. Im Geschäftsbereich Content Sales International und Licensing sowie Medienkooperationen werden Content und Marken des ORF weltweit lizenziert. Die ORF-Enterprise betreibt auch den ORF-Enterprise Musikverlag sowie ein eigenes Plattenlabel. Das Unternehmen ist die nationale Repräsentanz führender internationaler Kreativfestivals wie Cannes Lions International Festival of Creativity und Veranstalter der nationalen Auszeichnung ORF-AWARDS. An der Spitze des Unternehmens stehen CEO Matthias Seiringer und CFO Heinz Mosser. Die ORF-Enterprise ist eine 100-prozentige Tochter des ORF-Medienkonzerns. Weitere Informationen auf https://enterprise.ORF.at, https://contentsales.ORF.at und https://musikverlag.ORF.at.

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