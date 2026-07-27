  • 27.07.2026, 12:55:02
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SPÖ-Seltenheim ad Belakowitsch: „Hetzen und Spalten ist Geschäftsmodell der FPÖ – SPÖ steht für Ordnen statt Spalten“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: FPÖ und Chaos-Kickl leben von Problemen, SPÖ löst Probleme – SPÖ arbeitet für Land und Leute, FPÖ ist gegen alles, was Österreich nach vorne bringt

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim reagiert mit scharfer Kritik auf die heutigen Aussagen von FPÖ-Belakowitsch in Sachen Market-Umfrage. „Dass ausgerechnet die FPÖ anderen Spaltung vorwirft, ist jenseitig und zeugt von einem bemerkenswerten Realitätsverlust der FPÖ. Hetzen und Spalten ist das Geschäftsmodell der FPÖ. Feindbilder, Polarisierung und Gegeneinander bestimmen die Politik der FPÖ, die damit Österreich schadet und den gerade in schwierigen Zeiten so wichtigen Zusammenhalt schwächt. Die FPÖ und Chaos-Kickl haben keine Lösungen – und sie wollen auch keine. Während die FPÖ von Problemen lebt, löst die SPÖ unter dem Motto ‚Ordnen statt Spalten‘ Probleme und arbeitet konsequent für Land und Leute“, betont Seltenheim heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ macht das, was sie immer macht, wenn sie sich ertappt fühlt. Sie zeigt auf andere, statt Verantwortung für ihre schädliche Politik zu übernehmen. Der Weg der FPÖ, die Hetzen und Spalten zu ihrem Programm erhoben hat, führt unweigerlich ins Chaos. Die FPÖ steht immer auf der falschen Seite. In der FPÖ gibt es alles, was Österreich NICHT braucht, bis zum Abwinken: von rechten Packeleien, Chaos und Skandalen bis zu rechten Serien-‚Einzelfällen‘ und dem Anbeten von Kriegs- und Teuerungstreibern wie Trump. Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen. Es ist gut, dass uns Chaos-Kickl und die FPÖ in der Regierung erspart geblieben sind“, so Seltenheim.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim betont weiters: „Im Gegensatz zur FPÖ macht die SPÖ Österreich jeden Tag besser und sorgt für Ordnung und Gerechtigkeit. Die SPÖ in der Regierung arbeitet Tag für Tag dafür, dass das Leben der Menschen besser und leichter wird. Während die SPÖ mit vielen wirksamen Maßnahmen wie zum Beispiel Eingriffen bei den Mieten, dem Medikamentenpreisdeckel, dem Strom-Sozialtarif, dem Günstiger-Strom-Gesetz oder der Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel die Menschen entlastet, hat die FPÖ im Parlament gegen fast jede Maßnahme zur Bekämpfung der Teuerung gestimmt. Wer sich so wie Kickl und die FPÖ gegen Anti-Teuerungsmaßnahmen stellt, stellt sich gegen die Bevölkerung“, so Seltenheim. (Schluss) mb/bj

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