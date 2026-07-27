ÖVP – Wien: UNESCO nimmt Wien von Roter Liste

Wien (OTS) -

Die Entscheidung des UNESCO-Welterbekomitees, Wien von der Roten Liste des gefährdeten Welterbes zu nehmen, ist grundsätzlich eine gute Nachricht für unsere Stadt. „Nach jahrelangem Druck wurde Wien endlich von der Roten Liste genommen. Gleichzeitig bleiben aber wichtige Hausaufgaben offen“, betont der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt und Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl. Es bleibt aber festzuhalten, dass Wien durch den Umgang der SPÖ-Neos-Stadtregierung mit dem Heumarkt-Projekt und den UNESCO-Vorgaben überhaupt erst in diese schwierige Situation geraten ist.

„Wir begrüßen die Entscheidung der UNESCO. Es ist allerdings bemerkenswert, dass das Welterbekomitee nun anders entschieden hat, als mehrere fachliche Gremien zuvor empfohlen hatten. Die offenen Fragen rund um das Heumarkt-Projekt und das noch ausstehende Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren (UVP-Verfahren) bleiben daher weiterhin genau zu beobachten“, so die Planungssprecherin der ÖVP Wien, Elisabeth Olischar.

Die Streichung von der Roten Liste darf keinesfalls als Bestätigung der bisherigen Stadtpolitik missverstanden werden: „Die Entscheidung des Welterbekomitees ändert nichts daran, dass es über Jahre hinweg erhebliche fachliche Kritik am Umgang der Stadt Wien mit ihrem Weltkulturerbe gegeben hat. Diese Kritik verschwindet nicht automatisch mit einer Abstimmung“, so Figl und Olischar weiter.

„Die Rücknahme von der Roten Liste ist kein Freibrief. Der Schutz unseres historischen Stadtbildes endet nicht mit dieser Entscheidung. Wien steht jetzt vielmehr in der Verantwortung, zu zeigen, dass Stadtentwicklung und Welterbeschutz dauerhaft miteinander vereinbar sind. Das Weltkulturerbe muss künftig mit mehr Verbindlichkeit und Weitblick geschützt werden“, so Figl und Olischar abschließend.