Almdudler startet mit neuen Sommer-Accessoires in den Hochsommer

Wien (OTS) -

Der Hochsommer hat Österreich fest im Griff: Schulferien, Uni-frei und Temperaturen weit über 30 Grad lassen kaum jemanden kalt. Ob man den Sommer im Süden, dem Freibad, daheim auf der Couch oder doch im Büro verbringt, niemand muss auf ein Stück Almdudler-Lebensfreude verzichten. Mit einer neuen Sommer-Accessoires zieht das unverwechselbare Trachtenpärchen genau dorthin, wo es diesen Sommer gebraucht wird.

Almdudler Wasserhängematte: Loslassen, wie das Trachtenpärchen

Bei solch rekordverdächtigen Temperaturen ist kaum ein Ort so verlockend wie das kühle Nass. Die aufblasbare Almdudler Wasserhängematte macht daraus ein echtes Erholungs-Ritual: Die komfortable Liegefläche aus Mesh-Nylon sorgt für entspannten Liegekomfort, egal ob im Pool, am See oder im Meer. Sie bietet den perfekten Ort, um im Sommer für ein paar Stunden einfach nichts zu tun. Das auffällige Design mit dem beliebten Trachtenpärchen ist dabei auch noch ein echter Hingucker, erhältlich für 19,99Ꞓ im Almdudler Webshop (https://shop.almdudler.com/

Almdudler Badeschlapfen: Erfrischung für die Füße

Ob am Beckenrand, in der Therme oder auf dem Weg zum See – die Almdudler Badeschlapfen sorgen für einen unverwechselbaren Auftritt und sicheren Stand zugleich. Gefertigt aus langlebigem Material, überzeugen sie durch eine angenehme Passform. Die rutschfeste Sohle gibt auch auf nassen Oberflächen optimalen Halt und macht die Schlapfen zum idealen Begleiter für Schwimmbad, Wellnessbereich und auch Outdoor. In verschiedenen Größen um 24,99 Ꞓ im Almdudler Webshop erhältlich.

Almdudler x Bavarian Caps Curved Cap: Österreichisches Lebensgefühl trifft Streetstyle

Die exklusive Almdudler Curved Cap in Kooperation mit Bavarian Caps verbindet den unverwechselbaren Charme der österreichischen Kultmarke mit moderner Streetwear und hochwertiger Cap-Verarbeitung. Der hochwertige Kord-Stoff, der markante 3D-Frontstick im Almdudler Look und der seitliche Lederpatch von Bavarian Caps machen diese Cap zu einem besonderen Statement-Piece für Alltag, die nächste Bergwanderung, Festivals und Büro. Der gebogene Visor sorgt für einen modernen Look, während der verstellbare Snapback-Verschluss eine individuelle Passform und angenehmen Tragekomfort bietet. Mit der Almdudler Curved Cap zeigst du echte österreichische Lebensfreude – lässig interpretiert von unseren Spezln aus Bayern. Jetzt im Almdudler Webshop sichern für 39,99 Ꞓ.

Almdudler x Bavarian Caps Socken Geschenkbox: Zwei Paar Socken. Ein Stück österreichisches Lebensgefühl.

Die Almdudler Socken Geschenkbox in Kooperation mit Bavarian Caps vereint hohen Tragekomfort, liebevolle Details und den unverwechselbaren Charakter der österreichischen Kultmarke in einem besonderen Set. Die dekorative Geschenkbox enthält zwei Paar hochwertige Socken mit feinen Almdudler Motiven: ein Paar in klassischem Rot mit gesticktem Trachtenpärchen und ein Paar in Weiß mit detailreichem Stick der Almdudler Formflasche.

Die angenehme Materialmischung sorgt für hohen Tragekomfort, eine gute Passform und ein bequemes Gefühl im Alltag. Ob als Geschenk oder zum Selbstbehalten – die Almdudler Sockenbox bringt ein Stück österreichische Lebensfreude direkt in die Garderobe. Ab sofort im Almdudler Webshop verfügbar - für 21,99 Ꞓ.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

„Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“