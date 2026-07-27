August-Programm im Nationalpark Thayatal

St. Pölten (OTS) -

Mit „Schwarzstorch im Morgengrauen“ startet der Nationalpark Thayatal am Sonntag, 2. August, sein Besucherprogramm des nächsten Monats: Die vierstündige Wanderung beginnt um 6 Uhr am Parkplatz der Ruine Kaja und führt über die neue Aussichtswarte und den Granitzsteig hinab zum Thayaufer, wo entlang des Flusslaufes mit etwas Glück Biber, Schwarzstörche und Fischotter zu sehen sind.

„Von Sternschnuppen und anderen Himmelskörpern“ erzählt ein Nationalpark-Ranger am Samstag, 8. August, auf der Aussichtswarte Umlaufblick, wo es ab 21 Uhr um Sternbilder, Planeten, den Meteorschauer der Perseiden und die „Tränen des Laurentius" geht; Treffpunkt ist am Parkplatz der Ruine Kaja. Am Samstag, 15. August, wird dann ab 8.30 Uhr rund um das Nationalparkhaus ein Kräuterfest mit einer Festmesse inklusive Segnung der Kräutersträuße, Geschichten der „Kräuterhexe" Helga Donnerbauer und einem Kräutermarkt gefeiert.

Am Samstag, 22. August, steht zu einen ab 19 Uhr eine speziell auf Kinder ausgerichtete Wildkatzen-Nachtwanderung auf dem Programm, bei der, ausgehend vom Nationalparkhaus, versteckte Mäuse aufgespürt und beim Lockstock Fotofallenbilder gemacht werden. Zum anderen begleitet ab 20 Uhr eine Nachtwächterwanderung durch die kleinste Stadt Österreichs; Treffpunkt ist beim Parkplatz der Burg Hardegg (Anmeldungen unter 0664/73809369 und e-mail [email protected]). Nicht zuletzt bringt „Ein Abend unter Fledermäusen“ am Samstag, 29. August, in Begleitung zweier Nationalpark-Rangerinnen Tierbeobachtungen u. a. mittels Taschenlampe und Ultraschalldetektoren sowie Bastelaktivitäten für Kinder; Treffpunkt ist um 19 Uhr bei der Thayabrücke in Hardegg.

Nähere Informationen bzw. Anmeldungen unter 02949/7005, e-mail [email protected] und www.np-thayatal.at.