Im Dieselkino St. Johann wurde aus der CHILLY Lounge das neue CHILLY

Graz / St. Johann im Pongau (OTS) -

St. Johann im Pongau. Nach einer umfassenden Modernisierung präsentiert sich die bisherige CHILLY Lounge im Dieselkino St. Johann in völlig neuem Erscheinungsbild. Mit einer Investition von rund 400.000 Euro wurde der Gastronomiebereich seit April Schritt für Schritt neugestaltet. Während der gesamten Umbauphase blieb der Betrieb uneingeschränkt geöffnet.

Unter der bewährten Leitung von Angelika Sattler wurde die bisherige CHILLY Lounge in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert und präsentiert sich nun als CHILLY in einem zeitgemäßen neuen Design. Damit verbindet das Lokal seine langjährige Gastfreundschaft mit einem frischen gastronomischen Konzept und einer modernen Atmosphäre. Das neue CHILLY versteht sich als eigenständiger Treffpunkt für Kinobesucher und Gäste aus der Region gleichermaßen.

„Mit dem CHILLY wollten wir unsere Gastronomie optisch und konzeptionell auf ein neues Niveau heben. Unser Ziel war es, einen modernen Treffpunkt zu schaffen, der weit über den klassischen Kinobesuch hinausgeht und Gästen zu jeder Tageszeit ein angenehmes Ambiente bietet“, sagt Wolfgang Brandner vom Dieselkino.

Kulinarisch setzt das CHILLY auf saisonale und trendige Speisenschwerpunkte, eine abwechslungsreiche Speisekarte sowie regelmäßig wechselnde Mittagsmenüs. Im Zuge des Umbaus wurde das Lokal außerdem um rund 140 Quadratmeter auf die Flächen der ehemaligen Hollywoodbar erweitert. Dort stehen den Gästen nun vier moderne Poolbillardtische sowie zwei Steeldart-Anlagen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch spezielle Kombi-Packages aus Spiel und Kulinarik, bei denen Billard oder Steeldart mit ausgewählten Snack-Angeboten kombiniert werden. Damit wurde das gastronomische Angebot gezielt um attraktive Freizeitmöglichkeiten erweitert und ein Ort geschaffen, an dem Genuss und Unterhaltung miteinander verschmelzen.

Mit der Modernisierung setzt das Dieselkino St. Johann seine kontinuierliche Weiterentwicklung des Standorts fort. Ziel ist es, das Freizeit- und Gastronomieangebot laufend auszubauen und den Gästen ein noch attraktiveres Gesamterlebnis zu bieten.

Das CHILLY ist täglich geöffnet und lädt sowohl zum Mittagessen als auch zum gemütlichen Ausklang des Tages sowie zum Treffen mit Freunden, Familie oder Kollegen ein. Selbstverständlich steht das Lokal auch Gästen offen, die keinen Kinobesuch planen.

Weitere Informationen sowie die aktuelle Speisekarte sind unter www.chilly-lounge.at verfügbar.