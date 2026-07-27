  • 27.07.2026, 11:58:02
  • /
  • OTS0058

Grüne Wien/Kickert zeigt sich zufrieden über Streichung Wiens von der roten Liste der UNESCO Welterbestätten

Es bleiben aber weiterhin genug Hausaufgaben zu tun

Wien (OTS) - 

„Durchaus zufrieden“ ist die Grüne Gemeinderätin Jennifer Kickert mit der Streichung Wiens von der roten Liste der UNESCO Welterbestätten. Das historische Zentrum von Wien steht seit 2017 aufgrund von städtebaulichen Entwicklungen und Hochausprojekten auf der Liste des gefährdeten Welterbestätten.

„Jetzt muss alles darangesetzt werden, dass Wien auch weiterhin den Verpflichtungen zum Erhalt des Welterbes nachkommt“, so Kickert. Dazu gehören die Umsetzung eines Dachkatasters für die historische Innenstadt, der Schutz des Ensembles Belvedere/Schwarzenberg, der Erhalt historischer Gärten in Privatbesitz sowie der Nachweis, dass der Managementplan für das Welterbe in den vergangenen fünf Jahren tatsächlich wirksam umgesetzt wurde. „Die offenen Aufgaben müssen ernsthaft angegangen werden, damit die Innere Stadt ihre einzigartige Bausubstanz erhält und auch weiterhin Welterbe-Stadt bleibt“, so Kickert abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Rathaus

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright