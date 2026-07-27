Grüne Wien/Kickert zeigt sich zufrieden über Streichung Wiens von der roten Liste der UNESCO Welterbestätten

Wien (OTS) -

„Durchaus zufrieden“ ist die Grüne Gemeinderätin Jennifer Kickert mit der Streichung Wiens von der roten Liste der UNESCO Welterbestätten. Das historische Zentrum von Wien steht seit 2017 aufgrund von städtebaulichen Entwicklungen und Hochausprojekten auf der Liste des gefährdeten Welterbestätten.



„Jetzt muss alles darangesetzt werden, dass Wien auch weiterhin den Verpflichtungen zum Erhalt des Welterbes nachkommt“, so Kickert. Dazu gehören die Umsetzung eines Dachkatasters für die historische Innenstadt, der Schutz des Ensembles Belvedere/Schwarzenberg, der Erhalt historischer Gärten in Privatbesitz sowie der Nachweis, dass der Managementplan für das Welterbe in den vergangenen fünf Jahren tatsächlich wirksam umgesetzt wurde. „Die offenen Aufgaben müssen ernsthaft angegangen werden, damit die Innere Stadt ihre einzigartige Bausubstanz erhält und auch weiterhin Welterbe-Stadt bleibt“, so Kickert abschließend.