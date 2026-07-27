Teilweiser Stromausfall im Amtsgebäude Hintere Zollamtsstraße: Keine kritische Infrastruktur betroffen

Wien (OTS) -

In einem Amtsgebäude des Innenministeriums in der Hinteren Zollamtsstraße – einem von zahlreichen Standorten des BMI in Wien – kam es teilweise zu einem Stromausfall. Von der Störung waren keine kritischen oder sicherheitsrelevanten Einrichtungen (wie z. B. das Lagezentrum des BMI) betroffen. Die Vermittlung von Anrufen wurde in dieser Zeit nahtlos von der Landespolizeidirektion Wien übernommen. Aufgrund der geltenden Brandschutzbestimmungen musste das Gebäude vorübergehend gesperrt werden, weshalb der Zutritt kurzzeitig nicht möglich war.

Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die öffentliche Sicherheit war zu jeder Zeit gegeben.