NEOS Wien/Arapović zu UNESCO-Entscheidung: Stadtentwicklung und Welterbeschutz gehen Hand in Hand

Wien (OTS) -

Nach der Entscheidung des UNESCO-Welterbekomitees in Busan, das historische Zentrum Wiens von der Roten Liste des gefährdeten Welterbes zu streichen, reagiert NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović zufrieden:

„Mit der heutigen Entscheidung des Welterbekomitees bleibt das historische Zentrum Wiens auf der UNESCO-Welterbeliste. Dies ist für Wien von großer Bedeutung, denn es ist ein wesentlicher Teil der Identität unserer Stadt und enorm wichtig – sowohl national als auch international. Unser Ziel war immer klar: Stadtentwicklung und Welterbeschutz sind kein Widerspruch und müssen Hand in Hand gehen. Diesen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen.“

Unabhängig davon, hat der Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) bereits vergangene Woche entschieden, dass das Vorhaben auf dem Areal von Hotel Intercontinental, Wiener Eislaufverein und Konzerthaus eine umfassende UVP durchlaufen muss.