Trinkwasser-Gipfel 2026: Totschnig bringt Bund, Länder und Wasserversorger an einen Tisch

Wien (OTS) -

Österreich verfügt über eine flächendeckende, sichere und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung. Der Klimawandel, steigende Anforderungen an die Infrastruktur und hohe Verbrauchsspitzen stellen die Wasserversorgung jedoch vor Herausforderungen. Um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, lädt Bundesminister Norbert Totschnig am Dienstag, den 28. Juli 2026, zum zweiten Trinkwasser-Gipfel in das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft ein.



Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesländer, regionaler Wasserverbände und des Umweltministeriums werden die aktuelle hydrologische Lage, Situations- und Erfahrungsberichte aus der Praxis sowie die Umsetzung des Trinkwassersicherungsplans besprochen. Der Trinkwassergipfel soll einen Beitrag leisten, die österreichische Trinkwasserversorgung in enger Abstimmung aller Beteiligten angesichts des Klimawandels langfristig sicher, leistbar und widerstandsfähig aufzustellen.



Bundesminister Norbert Totschnig: „Österreich verfügt über eine sichere und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen wir vorsorgen. Als Antwort auf den Klimawandel benötigen wir eine leistungsfähige Infrastruktur, eine vorausschauende Planung und regionale Lösungen. Beim Trinkwassergipfel bringen wir Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer, der Wasserversorger und aus dem Umweltministerium an einen Tisch. Ziele sind eine Analyse der aktuellen Lage und eine gute, enge Abstimmung über die nächsten Schritte und Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung. Trinkwasser hat für uns höchste Priorität. Daher müssen wir mit den vorhandenen Wasserressourcen verantwortungsvoll umgehen und gleichzeitig für die nächsten Generationen vorausschauend in die Wasserinfrastruktur investieren.