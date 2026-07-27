Cybersecurity-Vorfall bei KI-Evaluierung unterstreicht die Bedeutung unabhängiger AI-Assurance

Hagenberg / Wien (OTS) -

Der kürzlich bekannt gewordene Cybersecurity-Vorfall beim Testen eines noch nicht veröffentlichten Open AI Modells zeigt eindrucksvoll, wie sich die Herausforderungen im Umgang mit agentischen KI-Systemen verändern. Nicht das KI-Modell allein stand im Mittelpunkt des Vorfalls, sondern das Zusammenspiel aus Modell, Werkzeugen, Berechtigungen und technischer Infrastruktur.

„Mit zunehmender Leistungsfähigkeit von KI reicht es nicht mehr aus, einzelne Modelle zu bewerten. Entscheidend ist die Vertrauenswürdigkeit des gesamten Systems“, erklärt Thomas Doms, Geschäftsführer von TRUSTIFAI.

Der Vorfall verdeutlicht, dass moderne KI-Agenten unerwartete Wege finden können, um ihre Ziele zu erreichen – selbst wenn diese Wege außerhalb der ursprünglich vorgesehenen Testumgebung liegen. Dadurch gewinnen Themen wie Systemgrenzen, Berechtigungskonzepte, kontinuierliches Monitoring und unabhängige technische Prüfungen erheblich an Bedeutung.

Genau hier setzt der von TRUSTIFAI gemeinsam mit TÜV AUSTRIA, scch und wissenschaftlichen Partnern der JKU entwickelte Prüfkatalog zur Testung und Zertifizierung von KI Systemen an. Das zugrunde liegende Whitepaper (https://www.tuv.at/wp-content/uploads/2025/09/TUeV-AUSTRIA-White-Paper-XI-Safe-and-Certifiable-AI-Systems.pdf) beschreibt einen evidenzbasierten Prüfansatz, der nicht nur das KI-Modell, sondern den gesamten Lebenszyklus eines KI-Systems betrachtet – von funktionalen Anforderungen über Cybersecurity bis hin zu Governance und laufendem Monitoring.

„Der aktuelle Vorfall bestätigt, dass Vertrauen keine Eigenschaft eines Modells ist, sondern das Ergebnis einer systematischen und kontinuierlichen Prüfung des gesamten KI-Systems“, so Michael Weberberger, Principal Consultant bei TRUSTIFAI.

Nicht erst mit dem Inkrafttreten weiterer Anforderungen des EU AI Acts wird diese ganzheitliche Betrachtung für Unternehmen also zunehmend zum Erfolgsfaktor. Organisationen benötigen nachvollziehbare Verfahren, um nachweisen zu können, dass ihre KI-Systeme nicht nur leistungsfähig, sondern auch sicher, kontrollierbar und vertrauenswürdig betrieben werden.

Der aktuelle Vorfall zeigt deshalb keineswegs das Scheitern moderner KI, sondern unterstreicht vielmehr die Notwendigkeit professioneller AI Assurance als festen Bestandteil des zukünftigen KI-Betriebs. www.trustifai.at