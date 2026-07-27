Bürgermeister Ludwig erfreut über UNESCO-Weltkulturerbe-Entscheidung

Wien (OTS) -

Heute, am 27. Juli 2027 wurde im Rahmen der 48. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Busan, Südkorea, über die UNESCO-Welterbestätte „Historisches Zentrum von Wien“ beraten und eine positive Entscheidung getroffen. Somit ist das historische Zentrum von Wien nicht mehr auf der Liste des gefährdeten Welterbes.

„Wien hat in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um das historische Zentrum als UNESCO-Welterbe zu schützen und zugleich eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung unserer Stadt zu ermöglichen. Von daher ist die heutige Entscheidung nur zu begrüßen. Damit ist sichergestellt, dass alle künftigen Lösungen im Rahmen der Stadtentwicklung den Wienerinnen und Wienern zugutekommen.“ , so Bürgermeister Michael Ludwig.

Darüber hinaus bedankt sich Ludwig bei der Wiener Delegation für ihren Einsatz: „Gratulation an die Wiener Delegation rund um den Wiener Weltkulturerbe-Beauftragten Ernst Woller, dem Vorsitzenden des Planungsausschusses Omar Al-Rawi, die gemeinsam mit Ernst-Peter Brezovszky, Stefan Pehringer und Barbara Kaudel-Jensen, viel Einsatz, guten Argumenten und umfassenden Vorarbeiten der Stadt Wien überzeugen konnten.“

Wien hat gezeigt, dass der Schutz des historischen Zentrums einen hohen Stellenwert hat

Die Diskussion in Busan hat gezeigt, dass positiv wahrgenommen wurde, dass die Stadt Wien wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung des rechtlichen Schutzes des Welterbes gesetzt hat, insbesondere durch entsprechende Adaptierungen der Wiener Bauordnung. Mit zahlreichen und umfassenden Maßnahmenpaket konnte die Stadt Wien in Busan überzeugen.

Diese umfassen unter anderem den U-Bahn-Ausbau, den Dachkataster, das geplante Besucherzentrum des Belvederes, das Hotel und den Garten des Palais Schwarzenberg, den Stadtentwicklungsplan STEP 2035 und das Fachkonzept Hochhäuser, das Strategiekonzept „Öffentlicher Raum Wiener Innenstadt“ sowie das Monitoring des Managementplans für die Welterbestätte.