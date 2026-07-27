Theater, Oper, Literatur, Kabarett und mehr

St. Pölten (OTS) -

Mit „La cambiale di matrimonio (Der Heiratswechsel)“ feiert am Mittwoch, 29. Juli, ab 20 Uhr beim KlassikFestival Schloss Kirchstetten Gioachino Rossini erste Opernkomposition Premiere (Regie: Richard Panzenböck, musikalische Leitung: Hooman Khalatbari; es spielt das Orchester Virtuosi Brunenses). Gezeigt wird die venezianische Farsa comica aus dem Jahr 1810 im mit maximal 160 Plätzen laut Eigendefinition kleinsten Opernhaus Österreichs in Folge am 31. Juli, 1., 3., 5., 7. und 8. August jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0670/6558675, e-mail [email protected] und www.schloss-kirchstetten.at.

Am Donnerstag, 30. Juli, setzt der diesjährige Kultursommer Semmering sein Programm auf der Aussichtsterrasse des Sporthotels fort, wo ab 11 Uhr ein Künstlergespräch mit Manuel Rubey unter dem Motto „Einblicke mit Ausblick“ auf dem Programm steht, ehe dieser ab 15 Uhr im Kulturpavillon mit „Trara“ seine Lieblings- Texte, -Pointen und -Lieder präsentiert. Am Freitag, 31. Juli, begibt sich Karl Markovics, musikalisch begleitet von Klaus Paier und Asja Valcic, ab 15 Uhr im Panhans mit „Das erste Wort über den Ozean" aus Stefan Zweigs „Sternstunden der Menschheit" auf literarische Sommerfrische. Am Samstag, 1., und Sonntag, 2. August, präsentiert Senta Berger jeweils ab 15 Uhr im Kulturpavillon ihre Autobiographie „Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann“. Dazwischen, am Sonntag, 2. August, ab 11 Uhr bringen Gerti Drassl, Michael Maertens und Daniel Keberle, umrahmt von den Klängen von Klezmer Reloaded, im Panhans Arthur Schnitzlers Einakter-Zyklus „Anatol“ zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Der Circus Pikard gastiert mit der Aufführungsserie seiner diesjährigen Show „Zurück in die 80er“ ab Donnerstag, 30. Juli, auf einer Wiese bei der Umfahrung Süd in Tulln; Beginn ist um 17 Uhr. Das 1980er-Jahre-Feeling mit Austropop- und Neue-Deutsche-Welle-Hits, Lookalikes von Madonna, Tina Turner und Cher sowie der Kleidung und den Frisuren dieses farbenfrohen Jahrzehnts ist hier in Folge auch noch am 31. Juli sowie 1., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20., 21. und 22. August jeweils ab 17 Uhr bzw. am 2., 9., 16. und 23. August jeweils ab 14 Uhr zu erleben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9028429 und www.zirkus.at.

In der Burgarena Reinsberg feiert am Freitag, 31. Juli, ab 19.30 Uhr der erste Teil des Familienmusicals „Ritter Rüdiger – Die Zeitreise“ Premiere. Zu sehen ist der Schulausflug zurück in das Jahr 1376 mit dem titelgebenden Ritter, einem sprechenden Esel, einem feuerspuckenden Drachen mit Mostviertler Akzent, dem geheimnisvollen Burgfräulein Isabella und dem finsteren Zauberer Nebukator in Folge am 1., 2., 8. und 9. August jeweils ab 16 Uhr sowie am 7. August ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Am Samstag, 1. August, bietet ein „Lichtertanz“ auf Schloss Hof ab 18 Uhr u. a. eine Barockpferde-Show im Ehrenhof, einen Vortrag zu aktuellen Sternenkonstellationen und zum Abschluss ab 23.30 Uhr eine Lichtershow. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.

Am Sonntag, 2. August, bringt der Wiener Neustädter Kultursommer ab 14 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr einen Auftritt der Zauberin Magic Franky. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02622/373-311, e-mail [email protected] und www.kultursommer-wn.at.

Schließlich begibt sich Omar Sarsam am Montag, 3. August, ab 20.15 Uhr in der Wachauarena Melk unter dem Titel „Stimmt“ einen musikalischen Kabarettabend lang auf die Suche nach dem, was stimmt. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.sommerspielemelk.at.