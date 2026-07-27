Bereits über 50.000 Fans im neuen Sport-Club-Stadion

Wien (OTS) -

Mit dem ausverkauften ÖFB-Cupspiel vor rund 5.600 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen dem Wiener Sport-Club und FK Austria Wien am Sonntag, das der Bundesligist dank eines groß aufspielenden Johannes Eggestein mit 5:0 gewann, wurde im neuen Sport-Club-Stadion ein besonderer Meilenstein erreicht: Seit der Eröffnung im April konnten bereits über 50.000 Besucherinnen und Besucher begrüßt werden. Diese Marke unterstreicht die hohe Attraktivität der neuen Sportstätte, die sich in kurzer Zeit als Austragungsort für Fußball, Rugby und American Football etabliert hat.

Sportstadtrat Peter Hacker: „Die bisherigen Veranstaltungen im neuen Sport-Club-Stadion bestätigen den eingeschlagenen Weg. Die hohe Besucherresonanz bei Fußball-, Rugby- und Football-Spielen zeigt, dass Wien mit dieser modernen und nachhaltigen Sportstätte einen wichtigen Mehrwert für Vereine, Verbände und Sportfans geschaffen hat. Innerhalb weniger Wochen hat sich das Stadion zu einer echten Wiener Sportbühne entwickelt. “

Neben den Heimspielen des Wiener Sport-Club zählte zu den weiteren Höhepunkten das ÖFB Frauen-Cupfinale am 14. Mai 2026, das vor einer Rekordkulisse von 4.600 Fans Spitzenfußball nach Hernals brachte und die Bedeutung des Stadions als Austragungsort nationaler Bewerbe unterstrich. Internationales Flair folgte am 5. Juni 2026 mit dem WM-Qualifikationsspiel des österreichischen Frauen-Nationalteams gegen Slowenien. Als erstes Fußball-Länderspiel im neuen Stadion markierte die Begegnung einen weiteren Meilenstein und festigte den Ruf der Anlage als Spielstätte für nationale und internationale Top-Events.

Das Sport-Club-Stadion hat sich darüber hinaus auch als multifunktionale Sportarena hervorgetan. Bereits am 9. Mai 2026 gastierte vor 2.200 Zuschauerinnen und Zuschauern die österreichische Rugby-Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Serbien. Zudem tragen die Vienna Vikings einen Großteil ihrer Heimspiele in der American Football League Europe (AFLE) im neuen Stadion aus: Fünf der insgesamt sechs Heimspiele der Saison 2026 finden an der Alszeile statt. Das Hauptstadtduell gegen Berlin Thunder erlebten über 4.100 Fans live vor Ort mit. Damit ist das Stadion nicht nur eine Bühne für Fußball-Highlights, sondern auch ein wichtiger Standort für Rugby und American Football in Österreich.

David Krapf-Günther, Sektionsleiter Fußball beim Wiener Sport-Club: „Die letzten Monate seit der Eröffnung waren ein voller Erfolg, wir durften großartige Veranstaltungen, sensationelle Fans und spannende Spieltage erleben. Ich glaube, die Erwartungen konnten in allen Bereichen erfüllt und in vielen nochmal auch in so kurzer Zeit deutlich übertroffen werden. Mit Rugby, Football und den ÖFB-Veranstaltungen wurden den Besucherinnen und Besuchern neben unseren Spieltagen viel Abwechslung und viel großartiger Sport geboten. Wir alle beim Verein freuen uns sehr über die überwältigenden positiven Rückmeldungen und gehen voller Vorfreude in die nächsten spannenden Monate mit einem weiterhin abwechslungsreichen Sporteventkalender.“

Modern, nachhaltig, vielseitig

Das neue Stadion bietet rund 5.600 Plätze bei nationalen und etwa 4.600 bei internationalen Spielen und erfüllt den Standard der UEFA-Kategorie 2. Damit ist es für nationale und internationale Bewerbe bestens gerüstet. Mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpensystem, LED-Flutlicht und begrünten Dachflächen steht die Anlage zudem für einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Betrieb.

Anatol Richter, Abteilungsleiter Sport Wien (MA 51): „Das neue Sport-Club-Stadion ist ein starkes Bekenntnis zum Sportstandort Hernals. Mit der Modernisierung haben wir bewusst in einen traditionsreichen Sportstandort investiert, ihn fit für die Zukunft gemacht und dadurch neue Perspektiven für den Vereins-, Breiten- und Spitzensport ermöglicht. Dass bereits wenige Monate nach der Eröffnung zehntausende Besucherinnen und Besucher ins Stadion gekommen sind, bestätigt die Bedeutung dieses Projekts für Wien.“

„Die Marke von 50.000 Besucherinnen und Besuchern bereits drei Monate nach der Eröffnung freut uns ganz besonders. Sie zeigt, dass das neue Sport-Club-Stadion von unterschiedlichsten Sportarten, Vereinen und Verbänden hervorragend angenommen wird. Besonders erfreulich ist, dass sich die Anlage innerhalb kürzester Zeit als Heimstätte für viele Nutzerinnen und Nutzer sowie als Austragungsort nationaler und internationaler Bewerbe etabliert hat. Unser besonderer Dank gilt dem Wiener Sport-Club für die ausgezeichnete und partnerschaftliche Zusammenarbeit seit der Inbetriebnahme. Gemeinsam ist es gelungen, einen traditionsreichen Sportstandort zu einer modernen, multifunktionalen Sportstätte weiterzuentwickeln, die heute weit über den Fußball hinaus begeistert“, so die Geschäftsführung der Wien Holding Sport.