Wellpappe Austria Award 2026 sucht die besten Verpackungslösungen

Wien (OTS) -

Kreativ gestaltet, konstruktiv durchdacht und konsequent kreislauffähig: Der Wellpappe Austria Award holt auch 2026 herausragende Verpackungslösungen vor den Vorhang. Gesucht werden Projekte, die zeigen, wie vielseitig Wellpappe eingesetzt werden kann, vom Produktschutz über Transportverpackungen bis zur aufmerksamkeitsstarken Präsentation am Verkaufsort.

„Wellpappe verbindet Funktionalität und kreative Gestaltung mit einem Material, das für Kreislaufwirtschaft steht. Der Award zeigt, wie viel Innovationskraft in der österreichischen Verpackungsbranche steckt. Wir freuen uns auf viele Einreichungen“, sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria.

Sechs Kategorien und ein Sonderpreis

Einreichungen sind in den Kategorien Wellpappe kreativ, Wellpappe konstruktiv, Wellpappe Point-of-Sale, Wellpappe Display, Wellpappe nachhaltig und Wellpappe Nachwuchs möglich. Zusätzlich wird der Sonderpreis Wellpappe Druck für außergewöhnliche Druck- und Veredelungslösungen vergeben.

Teilnehmen können unter anderem Wellpappehersteller, Kartonageure, Druckereien, Designer:innen, Kreative sowie Auftraggeber aus Industrie, Handel und Gewerbe. Eine unabhängige Fachjury bewertet die Projekte und nominiert die besten Einreichungen. Die Gewinner:innen werden am 12. November 2026 im CasaNova Vienna ausgezeichnet. Alle prämierten Projekte erhalten eine von Holzkünstler Stefan Kresser gestaltete Trophäe. Außerdem sind die Gewinner für die Teilnahme am WorldStar Packaging Award berechtigt.

Die Einreichfrist wurde bis 8. August 2026 verlängert. Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier: www.wellpappe.at/award-auszeichnung

Danke an die Sponsoren

Unterstützt wird der Wellpappe Austria Award 2026 von namhaften Kategoriesponsoren: ARA – Altstoff Recycling Austria, Chespa, Crespel & Deiters, Doneck Network, Hamburger Containerboard, Koenig & Bauer sowie Smurfit Westrock. Partner des Verleihungsevent sind: Billerud, Fosber, Göpfert, Heinerich, Mondi und Sappi.



Das Forum Wellpappe Austria vertritt die Interessen der österreichischen Wellpappe-Industrie. Es fungiert als Sprachrohr gegenüber Handel, Behörden, Politik und Öffentlichkeit. Die Mitgliedsfirmen sind: DONAUWELL Wellpappe Verpackungsgesellschaft m.b.H., Margarethner Verpackungsgesellschaft m.b.H, Mondi Grünburg GmbH, Mosburger GmbH (Standorte: Wien und Straßwalchen), Rondo Ganahl Aktiengesellschaft (Standorte: Frastanz und St. Ruprecht), Steirerpack GmbH und Wellpappenfabrik TEWA GmbH. www.wellpappe.at