Neue „WELTjournal“-Sommerserie „Die Diplomaten – Hinter den Kulissen der Außenpolitik“

Wien (OTS) -

Krisen, Konflikte, Weltpolitik: Das ORF-Auslandsmagazin „WELTjournal“ zeigt im Sommer von 29. Juli bis 12. August 2026 jeweils mittwochs um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die neue dreiteilige Doku-Reihe „Die Diplomaten – Hinter den Kulissen der Außenpolitik“, die deutsche Diplomatinnen und Diplomaten weltweit bei ihren Einsätzen mit der Kamera begleitet. Fabian Herriger und Marisa Uphoff geben einen exklusiven Einblick in einen Job, der meist im Verborgenen stattfindet und dessen Bedeutung in Zeiten multipler Krisen stetig wächst, der aber auch immer wieder an seine Grenzen stößt.

WELTjournal: „Hinter den Kulissen der Außenpolitik – Zerreißproben“ (29. Juli)

Die erste Folge „Zerreißproben“ begleitet deutsche Diplomatinnen und Diplomaten in den USA, die angesichts der Differenzen unter der Präsidentschaft von Donald Trump vor völlig neuen Herausforderungen stehen. Und sie begleitet den deutschen Sonderbeauftragten für Syrien, der nach dem dortigen Machtwechsel die Rückkehr deutscher Präsenz in Damaskus vorbereitet.

WELTjournal: „Hinter den Kulissen der Außenpolitik – Konfliktlinien“ (5. August)

Folge 2 begleitet deutsche Diplomaten und Diplomatinnen im Nahen Osten. Zwischen Israel und den besetzten Palästinensergebieten bewegen sie sich auf schmalem Grat. Der deutsche Botschafter in Israel arbeitet seit dem Hamas-Massaker und dem Krieg im Gazastreifen in einer Phase ständiger Eskalation. Von Tel Aviv über das israelisch annektierte Ost-Jerusalem bis zum seit Jahrzehnten besetzten palästinensischen Westjordanland wird Diplomatie zum Balanceakt zwischen Politik und der Realität vor Ort. Die Doku zeigt Einblicke in die deutsche Außenpolitik wie selten zuvor – und legt dabei auch die Grenzen diplomatischen Handelns offen.

WELTjournal: „Hinter den Kulissen der Außenpolitik – Einflusskämpfe“ (12. August)

Klimapolitik, Wirtschaft und globaler Wettbewerb – Folge 3 begleitet deutsche Diplomaten und Diplomatinnen nach Asien, Afrika und in den Pazifikraum. Abseits der großen Bühne und internationaler Schlagzeilen bemühen sich deutsche Botschaften etwa auf den Fidschi-Inseln, in Singapur oder Ruanda, strategische Partnerschaften zu schließen. Beim Einfädeln von Wirtschaftskooperationen wird Diplomatie praktisch erfahrbar.