Lotto: Am Mittwoch wartet ein Doppeljackpot mit 1,9 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am Sonntagabend waren zwar fünf von sechs Kugeln, die aus dem Lotto Ziehungstrichter rollten, sogenannte Geburtstagszahlen, also Zahlen von 1 bis 31. Trotzdem gab es bei dieser Ziehung keinen Lotto Sechser, weder händisch auf einem Lotto Normalschein getippt noch via Computer dank Quicktipp. Am Mittwoch wartet daher nun ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer:innen. Im Topf liegen dann 1,9 Millionen Euro.

Und auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinn. Hier wartet nun am Mittwoch ebenfalls ein Doppeljackpot, für den oder die Fünfer mit Zusatzzahl geht es dann um 230.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der ersten Ziehung noch keinen Sechser. Hier wurde die Gewinnsume, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, daher auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 40 LottoPlus Fünfer erhält somit etwas mehr als 3.200 Euro. Bei der zweiten LottoPlus Ziehung gab es hingegen einen Solo-Sechser, der mittels Quicktipp erzielt wurde. Damit wandern mehr als 93.000 Euro in die Steiermark. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Mittwoch geht es jeweils um 100.000 Euro.

Joker

Für die nächste Runde wartet noch ein dritter Jackpot, denn auch beim Joker gab es dieses Mal keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl. Mit dem “Ja” zum Joker und der richtigen Joker-Kombination geht es am Mittwoch nun um einen Jackpot mit 300.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, den 26. Juli 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen