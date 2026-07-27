UEFA-Champions-League und Conference-League-Quali mit Sturm, Rapid und Austria live im ORF

Wien (OTS) -

Teil 2 des gelungenen Starts von Österreichs Teilnehmern an Champions- bzw. Conference-League-Qualifikation und Sturm, Rapid und Austria sind dabei allesamt live in der ORF-Primetime zu sehen: Den Auftakt macht Sturm Graz am Dienstag, dem 28. Juli 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation bei Heart of Midlothian in Edinburgh. Daniel Warmuth und Roman Mählich kommentieren, ob Sturm dabei ebenso ungefährdet ist wie beim 4:0 Heimsieg. Durch die Sendung führen Christian Diendorfer und Peter Stöger.

Weiter geht es am Mittwoch, dem 29. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation und dem Spiel Rapid – FC Santa Coloma. Nach dem 3:1-Auswärtssieg sind die Hütteldorfer gegen die Andorraner klarer Favorit. Oliver Polzer und Michael Liendl sind die Kommentatoren, Christian Diendorfer und Peter Stöger analysieren.

Den Abschluss bildet am Donnerstag, dem 30. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 1 die Austria daheim gegen FK Liepaja aus Lettland. Nach dem 2:0 im Hinspiel ist der Aufstieg auch für die Violetten zum Greifen nah. Daniel Warmuth und Roman Mählich kommentieren, Oliver Polzer und Michael Liendl analysieren.

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