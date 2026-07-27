  • 27.07.2026, 10:43:32
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Die Ennstal-Classic ist ein Gewinn für Schladming-Dachstein: Tourismusverband und Veranstalter verlängern ihre Partnerschaft um fünf Jahre

Mehr als 100.000 Fans an der Strecke, rund 5.000 beim Grand Prix in Gröbming / Viele Teilnehmer und Zuschauer verlängern ihren Aufenthalt und kehren als Wiederholungsgäste zurück

Schladming/Gröbming (OTS) - 

Die 34. Ennstal-Classic ist erfolgreich zu Ende gegangen und hat der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein einmal mehr einen beachtlichen touristischen Mehrwert beschert. Vom 22. bis zum 25. Juli nahmen rund 200 historische Fahrzeuge mit einem Baujahr bis 1972 an der traditionsreichen Gleichmäßigkeitsrallye teil. Über 100.000 Fans säumten während des Prologs und des Marathons die Strecke und rund 5.000 Besucher verfolgten den abschließenden Grand Prix in Gröbming. Für die Tourismusregion ist das Rennen längst mehr als ein sportliches Spektakel und diese Verbindung ist nun langfristig abgesichert. Der Tourismusverband Schladming-Dachstein und der Veranstalter haben die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit für weitere fünf Jahre besiegelt >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein

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