„Himmel, Herrgott, Sakrament“ am 29. Juli in ORF 2 über „Väter“ und „Mütter“

Wien (OTS) -

Bis zu 702.000 (vorläufige Gewichtung) wollten sich den Auftakt der zweiten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ rund um Stephan Zinner als unkonventionellen Pfarrer in einer Münchner Problemgemeinde am 22. Juli 2026 nicht entgehen lassen. Am Mittwoch, dem 29. Juli, geht es ab 20.15 Uhr in ORF 2 (bereits vorab auf ORF ON) in einer neuen Doppelfolge der erfolgreichen ORF/BR-Serie nicht minder unterhaltsam weiter, wenn heiratende „Väter“ (20.15 Uhr) und aufgebrachte „Mütter“ (21.05 Uhr) für Trubel sorgen.

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„Himmel, Herrgott, Sakrament – Väter“ (Mittwoch, 29. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Ein Schock für Hans Reiser (Stephan Zinner): Agnesa (Viorica Prepelita) will heiraten – und zwar ausgerechnet seinen Vater Michael Reiser (Sigi Zimmerschied), zu dem Hans ein zerrüttetes Verhältnis hat. Zu allem Überfluss soll der Sohn die Trauung auf dem heimatlichen Hof selbst vollziehen. Die Vorbereitungen gipfeln in einem turbulenten Polterabend mit Agnesas angereister kroatischer Großfamilie, doch die Feierlichkeit fördert bei Hans ein tiefes Trauma zutage: die schmerzhafte Erinnerung an ein Haberfeldtreiben, bei dem ihn sein Vater einst schutzlos zurückließ. Als der Bräutigam kurz vor dem Ja-Wort Reißaus nimmt, versucht Lisa Kirchberger (Anne Schäfer), zwischen dem sturen Vater-Sohn-Duo zu vermitteln. Kann Hans über seinen Schatten springen und den Vater, der ihn so oft enttäuscht hat, vor dem Altar segnen?

„Himmel, Herrgott, Sakrament – Mütter“ (Mittwoch, 29. Juli, 21.05 Uhr, ORF 2 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

In der Pfarrei sorgt Hans Reiser für Aufregung: Er setzt sich gegen alle bürokratischen Hürden für eine afrikanische Beerdigung ein und will zudem bei der Erstkommunion die klassische Beichte durch ein Gespräch ersetzen. Während die konservative Mutter Heike Mühlbauer (Kathrin Anna Stahl) über Hans’ Methoden tobt und ihre Tochter in einer anderen Gemeinde unterbringen möchte, findet die junge Georgina (Noemi Schudel) Gefallen an Reisers Art und büxt kurzerhand aus, um sich ihren Pfarrer selbst auszusuchen. Überraschend erhält Lisa Kirchberger – bei der gerade Tochter Nathalie mit ihrem neuen Freund aus Frankreich zurückgekehrt ist – ein lukratives Jobangebot: Ausgerechnet der Kardinal will sie für eine PR-Kampagne engagieren.

„Himmel, Herrgott, Sakrament“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen der zweiten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ können jeweils bereits sieben Tage vorab sowie anschließend an ihre TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die erste Saison zum Wiedersehen zur Verfügung steht.

„Himmel, Herrgott, Sakrament“ ist eine Produktion von maze pictures in Koproduktion mit BR und ORF, gefördert von FFF Bayern.