  • 27.07.2026, 10:09:40
  • /
  • OTS0035

MASTERPIECES OF ART in der Reinisch Top Up Gallery Salzburg

Internationale Spitzen-Kunst in Salzburgs Getreidegasse 15

Salzburg (OTS) - 

Galerie Reinisch Contemporary, seit vielen Jahren in der Getreidegasse eine fixe Größe mit Top-Kunstwerken, bringt pünktlich zu den Salzburger Festspielen ihr exquisites Portfolio in die Festspielstadt. Den 10. Art Club eröffnete an zwei Abenden Salzburgs gefeierter Jedermann Philipp Hochmair mit einer überwältigenden Performance für das exklusiv geladene Publikum.
Malerei trifft auf Skulptur, Fotografie auf konzeptuelle Reflexion, expressive Geste auf formale Konzentration: Umrahmt von internationalen Spitzenwerken und Hochmairs intensiver Darbietung konnten die Besucher, Sammler und Kunstinteressierte neueste Werke von Stephan Balkenhol (seine neuen Statuen für Salzburg wurden vor kurzem feierlich enthüllt), Herbert Brandl, Seiichi Furuya, Katharina Grosse, Wolfgang Hollegha, Julian Khol, Martin Kippenberger, Joseph Marsteurer, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Anton Petz, Michelangelo Pistoletto, Karl Prantl, Arnulf Rainer, Hubert Scheibl, Christoph Schmidberger, Margriet Smulders, Thomas Stimm, Levente Szücs, Franz West, Sabine Wiedenhofer, Erwin Wurm u.v.m. bestaunen und natürlich auch kaufen.

X. MASTERPIECES OF ART
Zu sehen bis 23. August 2026
Reinisch Top Up Gallery, Getreidegasse 15, Salzburg
www.reinisch-graz.com
Öffnungszeiten der Galerie: Di-Sa 11-18 Uhr | So 11-13 Uhr

Fotos des Events und der Kunstwerke senden wir gerne auf Anfrage zu.

Rückfragen & Kontakt

art-port GmbH
Monika Vanecek-Pelz
E-Mail: [email protected]
www.artaustria.info

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | APT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

art-port.cc

Rückfragen & Kontakt

art-port GmbH
Monika Vanecek-Pelz
E-Mail: [email protected]
www.artaustria.info

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright