MASTERPIECES OF ART in der Reinisch Top Up Gallery Salzburg

Salzburg (OTS) -

Galerie Reinisch Contemporary, seit vielen Jahren in der Getreidegasse eine fixe Größe mit Top-Kunstwerken, bringt pünktlich zu den Salzburger Festspielen ihr exquisites Portfolio in die Festspielstadt. Den 10. Art Club eröffnete an zwei Abenden Salzburgs gefeierter Jedermann Philipp Hochmair mit einer überwältigenden Performance für das exklusiv geladene Publikum.

Malerei trifft auf Skulptur, Fotografie auf konzeptuelle Reflexion, expressive Geste auf formale Konzentration: Umrahmt von internationalen Spitzenwerken und Hochmairs intensiver Darbietung konnten die Besucher, Sammler und Kunstinteressierte neueste Werke von Stephan Balkenhol (seine neuen Statuen für Salzburg wurden vor kurzem feierlich enthüllt), Herbert Brandl, Seiichi Furuya, Katharina Grosse, Wolfgang Hollegha, Julian Khol, Martin Kippenberger, Joseph Marsteurer, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Anton Petz, Michelangelo Pistoletto, Karl Prantl, Arnulf Rainer, Hubert Scheibl, Christoph Schmidberger, Margriet Smulders, Thomas Stimm, Levente Szücs, Franz West, Sabine Wiedenhofer, Erwin Wurm u.v.m. bestaunen und natürlich auch kaufen.

X. MASTERPIECES OF ART

Zu sehen bis 23. August 2026

Reinisch Top Up Gallery, Getreidegasse 15, Salzburg

www.reinisch-graz.com

Öffnungszeiten der Galerie: Di-Sa 11-18 Uhr | So 11-13 Uhr

Fotos des Events und der Kunstwerke senden wir gerne auf Anfrage zu.

