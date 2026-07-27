Schloss Ambras Innsbruck stärkt Gästebetrieb und Wissenschaft

Wien/Innsbruck (OTS) -

Der KHM-Museumsverband stellt die personellen Weichen für die weitere Entwicklung von Schloss Ambras Innsbruck: Mit 3. August 2026 übernimmt der promovierte Historiker Thomas Kuster (49) interimistisch die wissenschaftliche Direktion. Parallel dazu startet die Ausschreibung zur Nachfolge von Veronika Sandbichler. Gleichzeitig wird mit dem diplomierten Touristikkaufmann David Salchner (37) die neu geschaffene Funktion des Leiters Gästebetrieb besetzt. Mit dieser Position stärkt der KHM-Museumsverband die Gästeorientierung und die Weiterentwicklung von Schloss Ambras Innsbruck.

Mit der Übernahme der beiden Leitungsfunktionen endet zugleich die interimistische Führung von Schloss Ambras Innsbruck durch Generaldirektor Jonathan Fine, der das Haus während der Übergangsphase zusätzlich zu seinen Aufgaben als Generaldirektor des KHM-Museumsverbands geleitet hat.

Fortführung der wissenschaftlichen Kompetenz

Thomas Kuster ist ein ausgewiesener Kenner von Schloss Ambras Innsbruck und seiner Sammlungen. Als langjähriger Wissenschaftler des Hauses steht er für Kontinuität und fachliche Kompetenz. Seine interimistische Bestellung gewährleistet die nahtlose Fortführung aller wissenschaftlichen Projekte sowie die Vorbereitung des Hauses auf die zukünftige Direktion.

Die Ausschreibung der wissenschaftlichen Direktion erfolgt in den kommenden Wochen. Gesucht wird eine erfahrene Persönlichkeit, die Schloss Ambras Innsbruck als einen der bedeutendsten Museumsstandorte Europas weiterentwickelt.

Schwerpunkt Gästeerlebnis

Mit der neu geschaffenen Leitung Gästebetrieb setzt Schloss Ambras Innsbruck einen bewussten Schwerpunkt auf Servicequalität, Gästeerlebnis und Standortentwicklung. David Salchner verfügt über langjährige Führungserfahrung im Tourismus. Als Touristischer Betriebsleiter der Achenseeschifffahrt verantwortete er die Weiterentwicklung attraktiver Angebote und Veranstaltungsformate. Weitere Stationen im Kongress-, Event- und Reisetourismus ergänzen seine Expertise in der Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Gästeerlebnisse. In seiner neuen Funktion wird David Salchner die Attraktivität des Hauses für Gäste aus dem In- und Ausland nachhaltig stärken.

Jonathan Fine, Generaldirektor des KHM-Museumsverbands:

„Schloss Ambras Innsbruck ist ein einzigartiger Ort europäischer Kulturgeschichte. Mit Thomas Kuster übernimmt ein exzellenter Wissenschaftler und profunder Kenner des Hauses in einer Phase des Neustarts Verantwortung und gewährleistet Kontinuität. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir mit David Salchner einen erfahrenen Experten für Gästebetrieb gewinnen konnten. Gemeinsam schaffen sie die besten Voraussetzungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Museums und für einen geordneten Übergang bis zur Neubesetzung der wissenschaftlichen Direktion.“

Paul Frey, Geschäftsführer des KHM-Museumsverbands:

„Mit der neuen Leitung Gästebetrieb setzen wir einen wichtigen strategischen Schritt, um Schloss Ambras Innsbruck als attraktives Ausflugsziel für lokale und internationale Gäste weiter zu stärken. David Salchner bringt genau diese Erfahrung mit und wird entscheidend dazu beitragen, das Schlosserlebnis weiterzuentwickeln und neue Gäste für Schloss Ambras zu gewinnen.“

Über den KHM-Museumsverband.



Schloss Ambras Innsbruck ist ein Standort des Kunsthistorischen Museums im KHM-Museumsverband, der als bedeutendste museale Wissenschafts- und Forschungseinrichtung Österreichs gilt. Der Verband umfasst das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum, und die weiteren Standorte Kaiserliche Schatzkammer, Kaiserlichen Wagenburg, Theseustempel im Volksgarten und Schloss Ambras bei Innsbruck. Der KHM-Museumsverband ist einer der größten Museumsverbände Europas und vereint ein einzigartiges Spektrum an Kunst- und Kultursammlungen von der Antike bis zur Gegenwart, von europäischer bis außereuropäischer Kunst.

Bildmaterial: https://www.khm.at/museum/presse