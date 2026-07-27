  • 27.07.2026, 09:30:32
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Amelie ÖHLINGER ist Medieval Combat-Weltmeisterin im Schwert & Schild

Matthias GORR holt Silber im Triathlon, Maximilian HÖLLER Bronze bei den Professional Fights

Die österreichischen Medaillengewinner:innen der Medieval Combat-Weltmeisterschaft 2026 in Dänemark präsentieren ihre Medaillen vor der Burg Spøttrup: Matthias GORR (VgVK Wien), Amelie ÖHLINGER (VgVK Wien) und Maximilian HÖLLER (MCU Pyhra), von links.
Wien (OTS) - 

Bei der Medieval Combat-Weltmeisterschaft der International Medieval Combat Federation (IMCF) in Spøttrup Borg (DK) vom 23. bis 26. Juli 2026 schreibt Amelie ÖHLINGER (VgVK Wien / ASVÖ Wien) Geschichte: Sie setzt sich im Damenbewerb „1 gegen 1 – Schwert & Schild“ klar gegen das internationale Starterinnenfeld durch und besiegt in einem fulminanten Finale ihre Kontrahentin aus Polen. Die 22-Jährige holt damit Österreichs erste Goldmedaille bei einer Medieval Combat-WM.

Matthias GORR (VgVK Wien / ASVÖ Wien) kämpft sich im Bewerb „1 gegen 1 – Triathlon“ souverän ins Finale. In der kombinierten Disziplin aus Schwert & Schild, Schwert & Buckler sowie Langschwert unterliegt er dort knapp seinem polnischen Gegner und holt Silber.

Maximilian HÖLLER (MCU Pyhra / SPORTUNION NÖ) sichert sich bei den „1 gegen 1 – Professional Fights“ in der Gewichtsklasse unter 75 kg mit einem technischen K. o. gegen Dänemark die Bronzemedaille.

Bei der IMCF-Weltmeisterschaft waren Athlet:innen aus 26 Nationen vertreten. Mit Gold, Silber und Bronze war es die erfolgreichste WM in der Geschichte des österreichischen Medieval Combat-Sports.

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Österreichischer Fachverband für Medieval Combat (ACA)
Heinrich S. Wurzian, BSc
Telefon: +43 (0) 699 106 18 139
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