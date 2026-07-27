Pioniergeist aus Salzburg: Wie hobex seit 35 Jahren Maßstäbe im Zahlungsverkehr setzt

Salzburg (OTS) -

Diese Geschichte beginnt mit einer mutigen Entscheidung. Anfang der neunziger Jahre zahlen heimische Betriebe für Kartenzahlungen Gebühren von bis zu 4,5 Prozent pro Transaktion – für Hotellerie und Gastronomie in Österreich eine kaum tragbare Belastung. Die Salzburger Hotellerie- und Gastronomie-Einkaufsgenossenschaft Hogast beschließt, den hohen Gebühren etwas entgegenzusetzen und gründet 1991 gemeinsam mit einem französischen Investmentfonds ein eigenes Unternehmen: die hobex GmbH. 1999 wird daraus mit dem Einstieg der Raiffeisen Bankengruppe Österreich die hobex AG. Bis heute hält die Bankengruppe rund 82 Prozent und bildet damit ein starkes Fundament für kontinuierliches Wachstum. Der Underdog von damals ist heute der letzte eigenständige österreichische Payment-Spezialist - ein Unternehmen, das in fünf Ländern aktiv ist und den Bogen von der analogen Karten-Ära bis zu automatisierten KI-Käufen spannt. Ende Juli feiert hobex sein 35-jähriges Jubiläum und trägt seine Gründungsmission in die nächste Ära: Unternehmen mit einfachem, fairem Bezahlen beim Wachsen zu helfen >>



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