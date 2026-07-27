DUNAPACK PACKAGING der PRINZHORN GROUP schließt Vereinbarung mit El Pack zur Übernahme ihrer Wellpappverpackungswerke

Wien (OTS) -

Dunapack Packaging Hellas, ein Unternehmen der österreichischen Prinzhorn Group, hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Wellpappeverpackungen von El Pack geschlossen. Die Transaktion umfasst die griechischen Standorte Patras, Kapandriti und Thiva. Mit rund 250 Mitarbeitenden wurde im Jahr 2025 ein Umsatz von rund 43 Millionen Euro erzielt.

„Diese Akquisition stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für den Ausbau der Präsenz von Dunapack Packaging in Südosteuropa dar. Griechenland ist ein attraktiver Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial, und wir freuen uns, einen starken lokalen Partner in der Prinzhorn Group willkommen zu heißen“, kommentiert Gerald Prinzhorn, CEO der Prinzhorn Group.

„Mit dieser Akquisition setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in unserer regionalen Wachstumsstrategie. Die Verbindung der lokalen Marktkompetenz mit den Stärken des Dunapack-Packaging-Netzwerks schafft beste Voraussetzungen, um unseren bestehenden und zukünftigen Kundinnen und Kunden in Griechenland und den umliegenden Märkten einen noch höheren Mehrwert zu bieten“, sagt Stanislav Razpopov, Managing Director und Vorstandsmitglied von Dunapack Packaging.

„Aufbauend auf mehr als sechzig Jahren erfolgreichem Wachstum in Griechenland, das durch die Übernahme von Dunapack Packaging Hellas im Jahr 2016 durch die Prinzhorn Group zusätzlich gestärkt wurde, setzen wir unsere Entwicklung auf dem Markt für Wellpappenverpackungen in Griechenland konsequent fort. Mit den Mitarbeitenden von El-Pack verbinden uns dieselben Grundwerte und insbesondere ein starkes Bekenntnis zur Kundenorientierung“, fügte Vasileios Exarchos, Cluster Managing Director von Dunapack Packaging, hinzu.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe. Mit dem Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 gerechnet.