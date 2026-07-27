Jugend Eine Welt: 105 Projekte in 42 Ländern auf 4 Kontinenten

Wien (OTS) -

„Mit knapp 9,3 Millionen Euro haben wir unsere Spendeneinnahmen im Vergleich zum Jahr 2024 um 3,29 Prozent gesteigert. Somit konnten wir unsere Projektpartnerinnen und Projektpartner im Globalen Süden, die tagtäglich wichtige Arbeit im Bildungs- und Sozialbereich für benachteiligte Kinder leisten, aber auch in Notsituationen an der Seite betroffener Menschen stehen, noch mehr fördern“ , freut sich Reinhard Heiserer, Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt, im Zuge der Veröffentlichung des Jahresberichts 2025. „Besonders danke ich all den Spendern, Förderern, Stiftungen, Unternehmen, Fördergeberinnen, Vereinen und Partnern, die uns wieder großzügig und verlässlich mit ihrer Spende oder Mitarbeit tat- und finanzkräftig unterstützt haben. Ohne diese Freunde und Förderinnen – egal ob groß oder klein, privat oder öffentlich – wäre unser Hilfs- und Förderangebot im Einsatz für unsere EINE Welt, in der alle in Würde leben können, nicht denkbar.“

Nothilfe, Schutz für Straßenkinder, Förderung von Kleinbäuerinnen

Denn dank Zuwendungen konnte Jugend Eine Welt im Jahr 2025 105 Projekte in 42 Ländern in Afrika, Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten sowie Osteuropa unterstützen. Diese erstreckten sich von Schul- und Berufsausbildungsprojekten über Straßenkinderzentren, Humanitärer Hilfe in Krisen bis hin zu medizinischer Versorgung von Kindern und Jugendlichen weltweit. Exemplarische Beispiele sind die Nothilfe für Erdbebenopfer in Myanmar, die Versorgung notleidender Menschen mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln in der äthiopischen Bürgerkriegsregion Tigray, der Ausbau einer Krankenstation im abgelegenen Dorf Kulmasa in der Savannah-Region Ghanas, die Errichtung eines Straßenkinderschutzzentrums in Lagos/Nigeria oder die Förderung von Kleinbäuerinnen im Hochland Ecuadors.

Freiwilliges Engagement für unsere EINE Welt

Zudem brachten zehn Senior Experts Wissen und Expertise mit viel Engagement in von Jugend Eine Welt geförderte Projekte im Globalen Süden ein. Insgesamt leisteten die Freiwilligen mit Berufs- und Lebenserfahrung zusammengerechnet 3.330 Arbeitsstunden an ihren jeweiligen Projektstandorten. Weiters wurden 56 Veranstaltungen in den Bereichen entwicklungspolitische Bildung und Freiwilligenengagement im Laufe des Jahres 2025 absolviert. „Die Zahlen verdeutlichen eindrucksvoll jene Leistungen, die das Team von Jugend Eine Welt in Form von Projektförderungen, Freiwilligeneinsätzen, Hilfestellungen und Vernetzungen, Bildungsimpulsen und anwaltschaftlichen Tätigkeiten für eine gerechtere Welt im vergangenen Jahr erbracht hat. Ich bin meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar für ihr großes Engagement und ihren persönlichen Einsatz in einem volatilen und unsicheren Umfeld, das unsere Gesellschaft derzeit prägt“ so Heiserer.

Bildung überwindet Armut

Der Jugend Eine Welt-Geschäftsführer betont, dass die aktuelle Zeit von Konflikten und Krisen geprägt sei, die besonders Menschen an den Rändern der Welt, in Entwicklungs- und Armutsländern, treffen. „Kinderarbeit, ausbeuterische Arbeit, Um- und Lebensweltzerstörung, Naturkatastrophen und Kriege sowie Migration und Wirtschaftskrisen bilden nicht nur die täglichen Headlines in den Nachrichten, sondern beeinflussen vor allem konkret das Leben der betroffenen Menschen vor Ort und bieten insbesondere Kindern und Jugendlichen oft triste Zukunftsaussichten.“

Heiserer blickt mit seinem Team dennoch, trotz Förderkürzungen, der nicht abnehmenden Zahl an Krisenherden, Unsicherheit in der Weltwirtschaft und politischen Spannungen, zuversichtlich in die Zukunft. „Jugend Eine Welt wird sich mit seinen Mitarbeitenden und Freiwilligen weiterhin im Geiste des Jugendapostels und Sozialpioniers Don Bosco dafür einsetzen, dass das gute Leben für alle eines Tages Realität wird. Dafür werden wir auch weiter entsprechend unseres Slogans ‚Bildung überwindet Armut‘ speziell Förderungen für Kinder und Jugendliche im Sozial- und Bildungsbereich leisten und dafür kämpfen, dass Österreich und Europa ihre Mitverantwortung für unsere gemeinsame EINE Welt proaktiv wahrnehmen.“

Am Ende richtet Heiserer nochmals ein großes „Danke“ an alle, die Jugend Eine Welt bei der wichtigen EINE Welt-Arbeit unterstützen bzw. auf vielfältige Weise fördern, und schließt, angelehnt an Erich Kästner: „Gestern, heute, morgen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Der Jahresbericht 2025 (inklusive Bilanz- und Finanzbericht) steht als Download bereit unter: www.jugendeinewelt.at/jahresberichte

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!

Weitere Infos: www.jugendeinewelt.at