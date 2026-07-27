Über 7.800 Anfragen bei der NÖ Pflegehotline im ersten Halbjahr 2026

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Pflegehotline ist ein Service des Landes Niederösterreich und bereits seit 2006 erste Anlaufstelle für pflege- und betreuungsbedürftige Personen sowie deren Angehörige. Von Jänner bis Juni 2026 konnte die Servicestelle bereits über 7.800 Anfragen erledigen. „Das ist eine starke Inanspruchnahme und bestätigt uns in der Notwendigkeit einer kompetenten Anlaufstelle zu Fragen und Anliegen rund um das Thema Pflege und Betreuung. Seit 2006 hat das Team der NÖ Pflegehotline über 240.000 Anfragen bearbeitet“, erklärt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Fragestellungen betreffen größtenteils Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege, begleitetes Wohnen, 24-Stunden-Betreuung sowie den Urlaubszuschuss. Die Anfragen von pflegebedürftigen Menschen bzw. deren Angehörigen werden telefonisch oder per E-Mail beantwortet. Gerne steht das Team der NÖ Pflegehotline auch für ein persönliches Beratungsgespräch in St. Pölten zur Verfügung. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Pflegehotline beraten sehr professionell und geben kompetent Auskünfte zu den Themen Pflege und Betreuung“, führt Landesrätin Teschl-Hofmeister aus.

Die Pflegehotline ist von Montag - Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 02742 / 9005 - 9095 oder per Mail unter [email protected] erreichbar.