Mehr Beteiligung und Demokratie in Wien: Büro für Mitwirkung zieht nach zwei Jahren erfolgreiche Bilanz

Wien (OTS) -

Vor zwei Jahren wurde das Büro für Mitwirkung, angesiedelt in der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien, gegründet, um Beteiligung und demokratische Teilhabe in Wien zu stärken. Seither hat sich die Einrichtung als Drehscheibe für Partizipation und Mitgestaltung etabliert. Nach der erfolgreichen Umsetzung der Europäischen Demokratiehauptstadt 2024/25 hat das Büro neue Projekte gestartet, innovative Beteiligungsformate entwickelt und wichtige Meilensteine für den demokratischen Fortschritt der Stadt erreicht.

„Demokratie lebt davon, dass Menschen ihre Stadt aktiv mitgestalten können. Das Büro für Mitwirkung hat in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, wie mehr Beteiligung gelingen kann – niederschwellig, innovativ und mit spürbarer Wirkung für die Wienerinnen und Wiener“, sagt Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky.

Demokratie-Strategie in Umsetzung

Ein zentraler Meilenstein war die Beschlussfassung der ersten Wiener Demokratiestrategie im Gemeinderat im Oktober 2025. „Mit der Wiener Demokratie-Strategie haben wir einen langfristigen Kompass für die demokratische Entwicklung unserer Stadt geschaffen. Jetzt geht es darum, die vereinbarten Maßnahmen Schritt für Schritt umzusetzen und Demokratie im Alltag erlebbar zu machen“, betont Czernohorszky. Im Herbst können sich Interessierte bei einer Veranstaltungsreihe zu den Handlungsfeldern und Maßnahmen der Demokratiestrategie informieren.

Mehr Mitwirkung in den Bezirken

Auch die direkte Beteiligung vor Ort wurde weiter ausgebaut. Die Kleinprojekteförderung für Demokratie und Beteiligung geht bereits in die zweite Runde und unterstützt erneut Initiativen, die demokratisches Engagement und Zusammenhalt in den Grätzln stärken.

Mit „Bezirk mit Wirkung“ startete zudem ein neues Pilotvorhaben gemeinsam mit dem Bezirk Hernals. Ziel ist es, Beteiligung noch stärker im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen zu verankern, Möglichkeiten zur Mitgestaltung im Bezirk aufzuzeigen und an einem gemeinsamen Zukunftsbild für Hernals zu arbeiten.

Erfolgreich weitergeführt wurde außerdem das Wiener Klimateam. In den Bezirken Josefstadt und Penzing wurden von den repräsentativen Bürger*innen-Juries insgesamt 15 Projekte ausgewählt, die von Bürger*innen mitentwickelt wurden. Damit zeigt sich einmal mehr, wie Beteiligung konkrete Verbesserungen im Alltag ermöglichen kann.

Demokratie-Fitness wächst weiter

Ein besonderer Schwerpunkt bleibt die Demokratiebildung: Mittlerweile wurden bereits 95 Demokratie-Fitness-Trainer*innen in ganz Wien ausgebildet. Sie vermitteln in Schulen, Vereinen, Organisationen und Nachbarschaften Kompetenzen für demokratisches Handeln und stärken die demokratische Resilienz in Wien.

International ausgezeichnet

Auch international findet die Arbeit des Büros für Mitwirkung Anerkennung: Gemeinsam mit der Agentur kraftwerk wurde das Büro am 19. Juni in London mit dem Polaris Award in der Kategorie „Citizen Engagement“ ausgezeichnet. Kurz danach wurde veröffentlicht, dass das Büro auch beim renommierten Best of Content & Marketing Awards 2026 auf der Shortlist vertreten ist. Die Verleihung findet im Oktober 2026 statt. „Die Auszeichnung und die weitere Nominierung zeigen, dass Wien mit seinem klaren Engagement für partizipative Demokratie und Beteiligung europaweit Maßstäbe setzt“, sagt Wencke Hertzsch, Leiterin des Büros für Mitwirkung.

Demokratie-Sommer und Herbst mit vielen Veranstaltungen

Auch in den kommenden Monaten stehen zahlreiche Aktivitäten auf dem Programm:

Die „Werkstatt für Mitwirkung“, das aufsuchende Format des Büros für Mitwirkung, ist im Sommer mit Open-Air-Kino-Terminen und in den Wiener Bädern unterwegs sowie zu Gast beim Kultur Sommer Wien. Damit wird das Grätzl selbst zum Ort gelebter demokratie.

Die Termine im Detail:

28. Juli, ab 19 Uhr, Dornerplatz:

Werkstatt für Mitwirkung x VOLXKINO, Special Screening „Noch lange keine Lipizzaner“

Werkstatt für Mitwirkung x VOLXKINO, Special Screening „Noch lange keine Lipizzaner“ 31. Juli, ab 18:30 Uhr, Wilhelmsdorferpark:

Zu Gast beim Kultur Sommer Wien

Zu Gast beim Kultur Sommer Wien 7. August, ab 18:30 Uhr, Nordwestbahnhof:

Zu Gast beim Kultur Sommer Wien

12. August, ab 16 Uhr, MQ Wien:

Werkstatt für Mitwirkung x AzW x AK Wien, Special Screening „Noch lange keine Lipizzaner“

Werkstatt für Mitwirkung x AzW x AK Wien, Special Screening „Noch lange keine Lipizzaner“ 19. August, ab 14 Uhr, Strandbad Gänsehäufel:

Werkstatt für Mitwirkung x Wiener Bäder

Werkstatt für Mitwirkung x Wiener Bäder 26. August, ab 14 Uhr, Strandbad Gänsehäufel:

Werkstatt für Mitwirkung x Wiener Bäder

Am 14. September 2026 findet am Yppenplatz ein Demokratiefest statt, unter anderem mit ESRAP und PCCC*. Es läutet den zweiten Wiener Demokratietag ein, bei dem Beteiligung, Alltagsdemokratie und Austausch im Mittelpunkt stehen.

Darüber hinaus wird im Herbst die Veranstaltungsreihe zur Wiener Demokratie-Strategie fortgesetzt und die Umsetzung der einzelnen Handlungsfelder gemeinsam mit den Wiener*innen weiter vorangetrieben.

„Die vergangenen zwei Jahre waren erst der Anfang. Wir werden auch künftig neue Wege gehen, um möglichst viele Menschen für Mitwirkung zu gewinnen und Demokratie in Wien gemeinsam weiterzuentwickeln“, so Hertzsch.

Alle Infos zu den Projekten, Formaten und Terminen des Büros für Mitwirkung finden Sie unter: https://mitwirkung.wien.gv.at/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)