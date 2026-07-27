Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben fünf Motorrad-Lenker, zwei Pkw-Lenker, ein Microcar-Lenker und ein E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 21. Juli 2026 im Bezirk Bregenz, Vorarlberg, bei dem ein oben erwähnter Motorrad-Lenker getötet wurde. Ein E-Bike-Lenker wollte die Fahrbahn queren, wobei es zu einer Kollision mit dem Motorrad kam. Der 67-jährige Motorrad-Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der E-Bike-Lenker wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Wochenende verunglückten vier der neun verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Sieben Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und je einer auf einer Autobahn und auf einer Landesstraße L ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in der Steiermark, zwei in Niederösterreich und je einer in Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen Übermüdung und in einem Fall eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei zwei tödlichen Verkehrsunfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und vier Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 26. Juli 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 198 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 222 und 2024 177.