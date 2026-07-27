Die vielen Seiten des Sommers in der Wildkogel-Arena

Bramberg am Wildkogel (OTS) -

Sommer in der Wildkogel-Arena, mit den Orten Neukirchen am Großvenediger & Bramberg am Wildkogel, bedeutet: Angenehme Temperaturen im Tal und auf den Bergen, erfrischende Bergseen und Bäche und kühle Abendluft für erholsamen Schlaf.

Im Juli und August beginnt der Tag mit strahlendem Blau und saftigem Grün, warmen Sonnenstrahlen und der Lust, jeden Winkel der Bergwelt des Nationalparks Hohe Tauern zu entdecken. Familien brechen zu gemeinsamen Abenteuern auf, Wanderer und (E-)Mountainbiker genießen die ersten Gipfelblicke und oben am Wildkogel wartet jeden Tag ein neues Highlight.

Der Rutschenweg sorgt für Abwechslung am Berg, am Adler Toni Weg werden kleine Entdecker zu großen Naturforschern und in der Abenteuer-Arena Kogel-Mogel wartet ein Spielplatz mitten in der Wildkogel-Bergwelt. Dazu kommen die 4 km lange Mountaincart-Strecke, aussichtsreiche Höhenwege sowie Familienklettersteige und Ausflüge ins Habachtal, dem Tal der Smaragde, oder entlang des Venedigerwegs.

Ein idealer Begleiter durch diese Angebotsvielfalt ist die Nationalpark SommerCard, die bis 31. Oktober 2026 gültig ist. Die Karte umfasst über 60 echte Inklusiv-Leistungen wie täglich eine kostenlose Berg- und Talfahrt mit der Wildkogelbahn oder der Smaragdbahn, freier Eintritt in die Nationalparkwelten Mittersill sowie zu zahlreichen Museen und Naturschauspielen wie den Krimmler Wasserfällen oder die Fahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße. Bei knapp 200 Partner-Vermietern aller Kategorien in Neukirchen und Bramberg gibt es die Nationalpark SommerCard direkt beim Check-in kostenlos dazu.

Mit dem Spätsommer verändert sich die Szenerie. September und Oktober tauchen die Landschaft in goldenes Licht, die Farben werden bunter und die Berge zeigen sich von einer ruhigeren Seite. Der Herbst in der Wildkogel-Arena ist die Jahreszeit für weite Blicke und tiefe Atemzüge. Die Wildkogelbahn bleibt bis 30. Oktober 2026 geöffnet, die Smaragdbahn bis 13. September 2026. Etliche Hütten und Almen laden bis Ende Oktober zur Einkehr ein und das WildkogelAktiv-Programm hält geführte Wander- und (E-)Bike-Touren bereit.

Hier liegt die besondere Magie der Wildkogel-Arena. Der Sommer verabschiedet sich nicht mit einem letzten Ferientag, er verändert nur seine Stimmung. Genau diese besondere Stimmung bildet auch den Rahmen für das 2. BergZeit – Move & Soul Retreat vom 7. bis 13. September 2026. Eine Woche lang stehen Bewegung, Natur und Achtsamkeit im Mittelpunkt. Buchbar für 3 oder 7 Ü/F in einem Betrieb mit Nationalpark SommerCard inkl. Programm ab 295,- Euro oder ab 720,- Euro.