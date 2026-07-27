Reminder: Pressekonferenz anlässlich des Trinkwasser-Gipfels im Umweltministerium

Wien (OTS) -

Die klimawandelbedingte, anhaltende Trockenheit und eine regional angespannte Grundwassersituation verdeutlichen, wie wichtig eine vorausschauende Planung, gute Kommunikation und die langfristige Absicherung der Trinkwasserversorgung sind.



Auf Einladung von Umweltminister Norbert Totschnig beraten beim Trinkwasser-Gipfel BMLUK, Bundesländer und Vertreterinnen und Vertreter regionaler Wasserversorger sowie der Wasserwirtschaft über die aktuelle hydrologische Situation, den Umsetzungsstand des Trinkwassersicherungsplans sowie kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen für eine dauerhaft gesicherte Trinkwasserversorgung.



Im Rahmen einer Pressekonferenz informieren Bundesminister Norbert Totschnig, der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler und der Salzburger Landesrat Maximilian Aigner über die Ergebnisse des Gipfels.



Termin: Dienstag, 28. Juli 2026, 11:30 Uhr

Ort: BMLUK, Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Sprechen werden:

Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

Josef Geisler, Landeshauptmann-Stellvertreter von Tirol

Maximilian Aigner, Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Wasser, Energie, Nationalpark, Asylquartiere und Volkskultur in Salzburg

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Montag-Abend und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.