Gelungene Premiere: Erstes Lilienfest begeisterte zahlreiche Besucher im Stift Lilienfeld

Lilienfeld (OTS) -

Mit großer Beteiligung feierte das Stift Lilienfeld am 24. und 25. Juli erstmals das Lilienfest. Zur Eröffnung begrüßten Marlene Ratzinger vom Organisationskomitee, Abt Pius Maurer, Bundesrat Christian Weber und Fördervereinspräsident Martin Hauer die Besucher. Abt Pius erinnerte an die besondere Bedeutung der Lilie: „Die Lilie steht für unsere Geschichte und unsere Werte“, betonte er. Zu den Höhepunkten zählten der Handwerksmarkt, Schautöpfern, Vorträge, regionale Spezialitäten sowie die Prämiere einer Kinderoper. Auch die Beteiligung der Stiftspfarren trug zum Erfolg bei. Im Rahmen des Festes feierte Abt Pius Maurer sein 30-jähriges Priesterjubiläum. Fördervereinspräsident Martin Hauer bezeichnete das Lilienfest als sichtbares Zeichen des gemeinsamen Engagements für den Erhalt des kulturellen Erbes. Der Kartenverkauf für das Benefizkonzert am 3. Oktober 2026 mit Weltstar Andreas Schager, Lidia Baich und Mitgliedern der Wiener Philharmoniker hat begonnen.