Trails, Sonne und Höchstleistungen: Gelungene Premiere des The North Face Großglockner Ultra-Trails 2026

Zell am See-Kaprun (OTS) -

Große Emotionen, kompromisslose Trails und unvergessliche Siegesmomente rund um den Großglockner: Von 23. bis 26. Juli 2026 wurde Zell am See-Kaprun beim The North Face Großglockner Ultra-Trail vier Tage lang zum Zentrum der internationalen Trailrunning-Community. Auf fünf Distanzen zwischen 16 und 110 Kilometern – alle mit dem Ziel im Zentrum von Kaprun – ging es durch hochalpines Gelände, über technische Passagen und vorbei an Gletschern und Gipfeln – getragen von Ausdauer, Leidenschaft und dem Ziel, auf den Trails über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Bei den zwei Kinderbewerben waren die Läuferinnen und Läufer der Zukunft am Start. Starke Siegerinnen und Sieger standen auf allen Distanzen im Mittelpunkt, wobei sich Robert Berger aus Österreich und Miranda Krekovic aus Kroatien zu den Champions auf der Königsdistanz, dem GGUT über 110 Kilometer und 6.500 Höhenmeter, krönten.

Mit der Ausgabe 2026 feierte der Großglockner Ultra-Trail seine Premiere unter dem neuen Veranstalter Zell am See-Kaprun. Gemeinsam mit dem VSF (Verein zur Schaffung spezieller Freizeiteinrichtungen in Kaprun), Co-Veranstalter SALTY Trailrunning und dem neuen Hauptsponsor The North Face wurde ein starkes neues Kapitel für das traditionsreiche Trailrunning-Event aufgeschlagen. Der Zuspruch war groß: Nach rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vorjahr gab es heuer mehr als 2.400 Anmeldungen aus 50 Nationen. Beste Wetterbedingungen sorgten dabei für ideale Voraussetzungen auf den hochalpinen Trails rund um den Großglockner.

Sportliche Höchstleistungen rund um den Grossglockner

Beim Weißsee Gletscherwelt Trail (GWT) über 37 Kilometer und 1.500 Höhenmeter setzte Josef Bodner aus Kartitsch das erste sportliche Ausrufezeichen. Er bewältigte die anspruchsvolle Strecke in der neuen Rekordzeit von 3:15:10,9 Stunden. Bei den Frauen triumphierte die Südtirolerin Greta Haselrieder aus Bruneck in 3:50:25,0 Stunden – und das gleich bei ihrem ersten Trailbewerb überhaupt.

Für eine außergewöhnliche Stimmung sorgte vor allem der nächtliche Start des Großglockner Ultra-Trails (GGUT) am Samstagabend am Salzburger Platz in Kaprun: Erstmals führte die Strecke durch die spektakulär beleuchtete Sigmund Thun Klamm. Zahlreiche Supporter begleiteten die Läufer auf den ersten Metern und verwandelten den Auftakt in ein eindrucksvolles Erlebnis. Danach wartete die hochalpine Runde über 110 km und 6.500 Höhenmeter – vorbei an 14 Gletschern, umgeben von rund 300 Dreitausendern und stets im Zeichen des 3.798 Meter hohen Großglockners.

Eine besondere Geschichte schrieb Robert Berger in dieser Königsdisziplin. Für den 1986 geborenen Athleten aus Kirchberg bei Mattighofen war es das erste Rennen über eine derart lange Distanz. Sein ursprüngliches Ziel sei lediglich gewesen, das Rennen erfolgreich zu beenden. Am Ende erreichte Berger das Ziel nach 14:22:42,0 Stunden als Sieger – mit mehr als 33 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Die letzten Läufer waren um knapp vor 02:30 Uhr am Sonntagfrüh im Ziel.

Eine herausragende Leistung zeigte auch The-North-Face-Athletin Ida-Sophie Hegemann beim Osttirol Trail (OTT) über 84 Kilometer und 5.000 Höhenmeter. Sie sicherte sich nicht nur souverän den Sieg mit fast zweieinhalb Stunden Vorsprung in der Frauenwertung, sondern erzielte zugleich die drittschnellste Zeit des gesamten Teilnehmerfeldes. Sowohl beim Osttirol Trail als auch beim Großglockner Trail (GGT) setzt Zell am See-Kaprun auf die bewährte Partnerschaft mit Osttirol, die wesentlich zum Erfolg und zur besonderen Strahlkraft beider Bewerbe beiträgt.

Erfolgreich zurückgemeldet hat sich der Kaprun Scenic Trail (KST): Nach zweijähriger Pause stand der Bewerb über 16 Kilometer und 1.000 Höhenmeter wieder auf dem Programm und war restlos ausverkauft. Die abwechslungsreiche und landschaftlich reizvolle Strecke rund um Kaprun erhielt von den Teilnehmern viel Lob.

Auch der Trailrunning-Nachwuchs war mit großer Begeisterung dabei: 119 Kinder gingen bei den Kids-Bewerben an den Start. Beim Mini GGUT sponsored by Osttirol, der in Kals stattfand, waren 51 Kinder mit dabei. Sämtliche Einnahmen des Kids Trail Kaprun wurden an den Verein Kinderwünsche Pinzgau gespendet. Die regionale Initiative erfüllt in Not geratenen Kindern im Pinzgau Wünsche – nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Auch abseits der Trails wurde den Besucherinnen und Besuchern einiges geboten. Bereits am Donnerstag, dem 23. Juli, öffnete die GGUT Expo ab 14 Uhr ihre Tore und bildete gemeinsam mit weiteren Side-Events einen lebendigen Treffpunkt für die internationale Trailrunning-Community. Ein stimmungsvoller Abschluss des Rennsamstags war das Live-Konzert der bayerischen Gruppe Dis M: Ab 21:00 Uhr spielte die Band bei freiem Eintritt auf dem Salzburger Platz in Kaprun.

Lisa Loferer, CEO Zell am See-Kaprun Tourismus: „Für Zell am See-Kaprun war diese 11. Ausgabe des GGUT eine ganz besondere Premiere, denn erstmals durften wir The North Face Großglockner Ultra-Trail gemeinsam mit dem VSF und unseren Partnern, vor allem den Gemeinden Bruck, Fusch und Kals am Großglockner, durchführen. Dass dabei knapp 2.000 Teilnehmer an den Start gegangen sind, erfüllt uns mit großer Freude und zeigt die besondere Anziehungskraft dieses Events. Mein großer Dank gilt dem gesamten Organisationsteam, allen Volunteers sowie den Rettungskräften. Ihr Einsatz war schlicht herausragend: mit unermüdlicher Energie, höchster Professionalität und beeindruckendem Zusammenhalt haben sie diese Veranstaltung möglich gemacht. Ebenso gratuliere ich allen Athleten zu ihren außergewöhnlichen Leistungen. Wer sich diesen Strecken stellt, verdient größten Respekt – unabhängig von Distanz, Platzierung oder Zielzeit.“

Johannes Überbacher, The North Face Brand Marketing Manager DACH: “Die Leistungen aller Läufer waren beeindruckend. Auf den Strecken wurde fair, respektvoll und auf höchstem sportlichem Niveau miteinander umgegangen. Dazu kam eine großartige Stimmung entlang der gesamten Veranstaltung. Wir hatten von Beginn an ein sehr gutes Gefühl bei dieser Partnerschaft – und dieses hat sich voll und ganz bestätigt. Umso mehr freuen wir uns bereits jetzt auf das nächste Jahr.“