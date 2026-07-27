LOUIE AUSTEN wird mit neuer Vinyl und Konzert 80 Jahre alt

Wien (OTS) -

Mit dem Louie Austen 8.0 Birthday Concert lädt der Ausnahmesänger am Samstag, dem 19. September 2026, zu einem herausragenden Jubiläum in „Das Vindobona“. Der Abend markiert nicht nur Austens 80. Geburtstag, sondern auch die Premiere seiner neuen Vinyl-LP „Simply the Best“ – ein exklusiver Livemitschnitt seines umjubelten Auftrittes vom Jazzfest Wiener Neustadt 2025.

Das Herzstück der Veranstaltung bildet die Show „The Musical Life of a Lucky Star“. Dynamische Projektionen mit Fotomaterial seiner weltweiten Stationen lassen die Vergangenheit lebendig werden und laden das Publikum ein, den Künstler auf eine emotionale Reise durch sein bewegtes Leben zu begleiten. Er selbst bezeichnet sich und seinen musikalischen Werdegang passend zum Titel als „Lucky Star“. Musikalisch interpretiert Austen zeitlose Klassiker des „Great American Songbook“ im Stile von Frank Sinatra, Dean Martin und Nat King Cole. Dabei verweben sich die Eleganz der Swing-Ära, Anekdoten aus seinem Leben und eine gehörige Portion Wiener Schmäh zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Begleitet wird Austen von der „Jazzkapelle“, einem perfekt eingespielten Team – mit Thomas Zech an der Gitarre, Thomas Barth am Piano, Peter Strutzenberger am Kontrabass und Wolfgang Wehner am Schlagzeug –, das der Jubilar als seine persönliche „Simply the Best“-Besetzung würdigt.

Mediterranes Flair und mitreißende Frauen-Power garantiert der Auftritt von Special-Guest Loredana Iadicicco. In ihrem Gesang spiegelt sich das Erbe Neapels wider, deren strahlendes Lebensgefühl sie unmittelbar auf die Bühne bringt. Ihre musikalischen Wege begegneten einander erstmals in der Wiener Innenstadt-Bar „Drakon“, in der ihre gemeinsamen Auftritte regelmäßig vor begeisterten Fans stattfinden.

Lassen Sie sich dieses einmalige Jubiläum nicht entgehen und seien Sie im Vindobona live dabei, wenn eine wahre Legende ihr musikalisches Lebenswerk feiert! (Text: Thomas Barth)

www.jazzkapelle.at

Louie Austen 8.0 Birthday Concert

Datum: 19.09.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Das Vindobona

Wallensteinplatz 6

1200 Wien

Österreich

URL: https://vindobona.wien/events/louie-austen-8-0-birthday-concert