Binder Grösswang berät Raiffeisen Bank International und Raiffeisen Landesbanken beim Beitritt zur European Payments Initiative (EPI)

Wien (OTS) -

Binder Grösswang hat die Raiffeisen Bank International AG (RBI) sowie die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-​Wien, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und die Raiffeisen-​Landesbank Steiermark beim geplanten Beitritt zur European Payments Initiative (EPI) als Anteilseigner umfassend rechtlich beraten.

Unter der Federführung von Banking & Finance-Partner Stephan Heckenthaler und Corporate/M&A-Partnerin Mona Graf begleitete das Expertenteam von Binder Grösswang die komplexe Transaktion in sämtlichen österreichischen Rechtsfragen.



Das Mandat war insbesondere durch die hohen regulatorischen Anforderungen des Finanzsektors sowie seine grenzüberschreitende Struktur geprägt: Die österreichischen Finanzinstitute beteiligen sich über österreichische Zwischenholdings an der in Belgien ansässigen European Payments Initiative (EPI Company SE).

Mit dem Einstieg der österreichischen Banken stärkt EPI den Ausbau von Wero, der paneuropäischen digitalen Zahlungslösung für Echtzeitzahlungen. Österreich zählt mit seinen rund neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zu den strategischen Wachstumsmärkten der Initiative.

„Der Beitritt österreichischer Banken zur European Payments Initiative ist ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung eines unabhängigen und zukunftsorientierten europäischen Zahlungsverkehrs. Wir freuen uns, unsere Mandanten bei diesem strategisch wichtigen Projekt begleitet und einen Beitrag zur Umsetzung einer paneuropäischen Zahlungslösung geleistet zu haben“, sagt Stephan Heckenthaler, Partner Banking & Finance bei Binder Grösswang.

Mona Graf, Partnerin Corporate/M&A bei Binder Grösswang, ergänzt: „Das Projekt vereint anspruchsvolle gesellschaftsrechtliche, regulatorische und transaktionsbezogene Fragestellungen in einem internationalen Umfeld. Die erfolgreiche Umsetzung unterstreicht die Bedeutung interdisziplinärer Beratung bei grenzüberschreitenden strategischen Beteiligungen im Finanzsektor.“

Das Mandat wurde von Stephan Heckenthaler (Partner, Banking & Finance) und Mona Graf (Partnerin, Corporate/M&A) geleitet. Zum Team gehörten außerdem Florian Kremser (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate/M&A) und Sebastian Ebner (Rechtsanwaltsanwärter, Banking & Finance).

In belgischen Rechtsfragen arbeitete Binder Grösswang eng mit der belgischen Wirtschaftskanzlei Stibbe zusammen.