LH Mikl-Leitner und LH-Stv. Pernkopf gratulieren FF Johannesberg zu Erfolg bei Feuerwehr-WM in Eisenstadt

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulieren der Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Johannesberg zu ihrem großartigen Erfolg bei der Feuerwehr-Weltmeisterschaft in Eisenstadt. Mit einer Zeit von 28,07 Sekunden stellte die Mannschaft einen neuen Weltrekord im Löschangriff auf und erreichte den hervorragenden vierten Platz in der Wertung A.

„Herzliche Gratulation zum hervorragenden vierten Platz bei der Feuerwehr-Weltmeisterschaft! Der Weltrekord im Löschangriff ist eine außergewöhnliche Leistung und ein großartiger Erfolg für ganz Niederösterreich. Ihr habt eindrucksvoll gezeigt, auf welch höchstem Niveau unsere Feuerwehren arbeiten und mit welchem Engagement sie unser Land weit über die Grenzen hinaus vertreten. Ich freue mich schon sehr darauf, euch am 3. August persönlich zu diesem historischen Erfolg gratulieren zu dürfen“, gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Ein Weltrekord bei einer Weltmeisterschaft gelingt nur mit außergewöhnlichem Können, Disziplin und perfekter Teamarbeit. Die FF Johannesberg hat damit nicht nur Feuerwehrgeschichte geschrieben, sondern ganz Niederösterreich stolz gemacht. Herzliche Gratulation zu dieser großartigen Leistung“, gratuliert auch LH-Stv. Stephan Pernkopf.