Auslandsfreiwilligendienste stärken Österreich – Engagement für die Welt wirkt nachhaltig in unsere Gesellschaft zurück

Wien (OTS) -

Mit der hochkarätigen Entsendefeier im Sozialministerium Anfang Juli wurden jene jungen Menschen in Anwesenheit von Bundesministerin Korinna Schumann verabschiedet, die in den kommenden Monaten einen Gedenk-, Friedens- oder Sozialdienst im Ausland leisten werden. Ihr Engagement steht beispielhaft für eine Form des freiwilligen Einsatzes, die weit über den Aufenthalt im Ausland hinaus wirkt: Auslandsfreiwilligendienste fördern gesellschaftliche Verantwortung, demokratische Kompetenzen und interkulturelles Verständnis – und stärken damit langfristig auch Österreich.

Einen Beitrag leisten

„Jeder Zivildiener möchte mit seinem Einsatz einen Beitrag leisten. Für mich bedeutete das einen Sozialdienst in Ecuador", erzählt Thomas Zobernig, der auf seinen Freiwilligendienst im Ausland zurückblickt. Er hat seinen Zivildienstersatz in einem Projekt von VOLONTARIAT bewegt geleistet. Gemeinsam mit einem Team ecuadorianischer Sozialarbeiter:innen unterstützte er benachteiligte und von Kinderarbeit betroffene Kinder und Jugendliche dabei, möglichst lange die Schule besuchen zu können und Perspektiven für ihre Zukunft zu entwickeln.

Auslandszivildienst als entscheidender Schritt für späteres Engagement in Österreich

Die Begegnungen vor Ort warfen Fragen nach Chancengerechtigkeit und globaler Ungleichheit auf. Nach seiner Rückkehr studierte er deshalb Internationale Entwicklung an der Universität Wien. Heute leitet er seit über zehn Jahren ein großes Jugendzentrum in Wien mit rund 130 Kindern und Jugendlichen sowie mehr als 40 Volunteers. „Der Auslandszivildienst war der erste entscheidende Schritt. Mein Beruf ist heute meine Berufung. Ich habe das Gefühl, jeden Tag einen sinnvollen Beitrag zu einer gerechteren Gesellschaft leisten zu können."

Die Geschichte von Thomas steht stellvertretend für viele ehemalige Zivildienstleistende im Ausland. Nach ihrer Rückkehr engagieren sie sich häufig in Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsberufen oder ehrenamtlich in ihren Gemeinden. Die im Ausland erworbenen Erfahrungen kommen damit unmittelbar Österreich zugute. Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen leisten Auslandsfreiwilligendienste einen wichtigen Beitrag zu einer wehrhaften Demokratie. Sie fördern Resilienz, interkulturelle Verständigung, Dialogfähigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit komplexen Krisen. Damit erwerben junge Menschen Kompetenzen, die für Österreichs Zukunft von großem Wert sind.

Wichtiger Bestandteil österreichischer Verantwortungskultur

Die Entsendefeier im Sozialministerium unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung dieser Dienste. Sie macht sichtbar, dass freiwilliges internationales Engagement, wie der Zivildienst im Ausland, ein wichtiger Bestandteil österreichischer Verantwortungskultur ist – sei es in sozialen Einrichtungen weltweit, in Friedensprojekten oder in der Erinnerungsarbeit an die Opfer des Nationalsozialismus. Gleichzeitig ist sie ein Zeichen der Wertschätzung für jene jungen Menschen, die bereit sind, Verantwortung über nationale Grenzen hinaus zu übernehmen.

WeltWegWeiser als erste Anlaufstelle für Beratung

WeltWegWeiser, die Servicestelle für internationale Freiwilligeneinsätze, begleitet jährlich zahlreiche junge Menschen auf ihrem Weg in einen qualitätsvollen Auslandsfreiwilligendienst. Gemeinsam mit den 16 Entsendeorganisationen innerhalb des Netzwerks informiert WeltWegWeiser über Möglichkeiten, Voraussetzungen und Förderungen und unterstützt Interessierte dabei, den für sie passenden Freiwilligendienst zu finden. WeltWegWeiser wird im Rahmen von International Partnerships Austria von der Austrian Development Agency gefördert und ist getragen von der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt.

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Weiterführende Informationen: www.weltwegweiser.at