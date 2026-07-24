Totschnig: Trockenheit in Österreich zeigt, wie wichtig innovative Wasserprojekte sind – jetzt für Neptun Staatspreis einreichen

Wien (OTS) -

Ausbleibende Niederschläge, sinkende Pegelstände und anhaltende Hitzeperioden machen deutlich: Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Die aktuelle Trockenheit unterstreicht, wie wichtig innovative Lösungen für den Schutz und die nachhaltige Nutzung unserer Wasserressourcen sind. Genau solche Projekte können bis zum 11. Oktober 2026 für den Neptun Staatspreis für Wasser 2027 eingereicht werden.



Umweltminister Norbert Totschnig: „Wasser ist die wertvollste Lebensgrundlage und der verantwortungsvolle Umgang damit ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Mit dem Neptun Staatspreis für Wasser zeichnen wir Menschen und Projekte aus, die mit innovativen Ideen, Fachwissen und großem Engagement Verantwortung für unsere Wasserressourcen übernehmen – von der Trinkwasserversorgung bis zum Gewässer- und Hochwasserschutz.“



Wer und wie kann man mitmachen?

Wer sein innovatives, nachhaltiges oder kreatives Wasserprojekt für den Neptun Staatspreis für Wasser 2027 ins Rennen schicken möchte, kann das bis zum 11. Oktober 2026 tun. Dotiert ist die Auszeichnung mit 21.000 Euro Preisgeld, die es in fünf Kategorien zu holen gibt: Mit WasserBILDUNG, WasserFORSCHT und WasserKREATIV stehen drei Fachkategorien und mit WasserREGIONAL und WasserWIEN zwei Regionalkategorien zur Auswahl, die damit eine große Bandbreite an Projektdesigns und kreativen Einreichungen honorieren.



Einreichen können sowohl Privatpersonen als auch Vereine, Initiativen, Verbände, Gemeinden, Unternehmen aus der Wasserwirtschaft oder dem F&E-Bereich sowie Bildungseinrichtungen. Auch thematisch ist die Bandbreite groß. Gesucht sind kreative Beiträge, die sich künstlerisch mit dem Thema Wasser auseinandersetzen, ebenso wie Projekte aus Bildung, Wissenschaft und Forschung. Eingereicht werden können außerdem Projekte zum Schutz von Gewässern und Hochwassergebieten sowie zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung.



Regionales Engagement bei Wasser besonders wichtig

Die Kategorie WasserREGIONAL fokussiert sich auf vielfältige wirkungsvolle lokale und regionale Projekte. Hier findet zuerst in acht Bundesländern ein Landesbewerb statt. Die Gewinnerprojekte haben dann die Chance auf den Bundessieg. Dabei kann auch die Öffentlichkeit mitentscheiden, denn die Top 3 Projekte werden durch ein Online Voting ermittelt. Dasselbe gilt auch für den eigenen Bewerb der Bundeshauptstadt, die in der Kategorie WasserWIEN die besten Wiener Wasser Momente sucht.



Über den Neptun Staatspreis für Wasser

Der Neptun Staatspreis für Wasser ist die höchste Auszeichnung, die das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK), die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) und der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) für nachhaltige und kreative Projekte sowie Innovationen rund um das Thema Wasser verleihen. Für einzelne Kategorien übernehmen namhafte Sponsorinnen und Sponsoren Patenschaften – aktuell die Stadt Wien – Wiener Wasser, die Kommunalkredit Public Consulting, die VERBUND AG sowie die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (RNI). Die Kategorie WasserREGIONAL wird zusätzlich von den Bundesländern unterstützt.



Weitere Informationen sowie den Link zur Einreichung findet man unter www.neptun-staatspreis.at.