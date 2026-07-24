FPÖ-Mahdalik/Dvorak: Anrainer und FPÖ wenden muslimischen Jugendverein in Wohnanlage ab

Wien (OTS) -

„Der Einsatz für die Anliegen der Bevölkerung lohnt sich. Gemeinsam mit engagierten Anrainern konnte hintangehalten werden, dass das Geschäftslokal der ehemaligen VHS in der Eibengasse 57 an einen islamischen Jugend- bzw. Kulturverein vermietet wird", freuen sich der freiheitliche Donaustädter FPÖ-Bezirksparteiobmann und Zweite Landtagspräsident LAbg. Toni Mahdalik und FPÖ-BvStv. DI Andreas Dvorak.

Aus der Nachbarschaft waren zuletzt große Sorgen an die FPÖ herangetragen worden. Anrainer berichteten von sich verdichtenden Gerüchten über eine geplante Vermietung des leerstehenden Geschäftslokals an einen Verein für muslimische Jugendliche. Die Verunsicherung in der noch ruhigen Wohngegend war vor allem bei Familien mit Kindern entsprechend groß. Nach Gesprächen mit dem Obmann der Siedlungsunion steht nun fest, dass über die Nachnutzung des Lokals zwar noch nicht endgültig entschieden wurde, eine Vermietung an einen islamischen Jugend- oder Kulturverein jedoch vom Tisch ist.

„Die vielen Rückmeldungen besorgter Bürger und der öffentliche Druck haben offensichtlich Wirkung gezeigt. Dieses Ergebnis ist ein Erfolg für Anrainer und FPÖ und zeigt auch, dass sich konsequenter Einsatz auszahlt. Die FPÖ-Donaustadt wird die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen. Gerade in sensiblen Wohngebieten müssen die Interessen und Sicherheit der Bewohner oberste Priorität haben ", betonen Mahdalik und Dvorak abschließend.