  • 24.07.2026, 06:55:32
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FPÖ – Nepp zu Ludwig/Ruck: Ekelhafte Packelei zweier brutaler Machtmenschen

Nur noch Ludwig hält Ruck die Stange - Wien braucht einen Kurswechsel mit der FPÖ

Wien (OTS) - 

„Die neuesten Enthüllungen über Shoppingtrips der Ehepaare Ludwig und Ruck ins KaDeWe in Berlin zeigen, wie eng diese ungustiöse Machtpartie in Wien miteinander verflochten ist. Ruck philosophiert dort mit Ludwig über 500 Millionen Euro Gewinn pro Jahr bei der Wien Energie und darüber, wie dieser kurz vor einer Wahl zwei Milliarden Euro ausschütten kann. Das ist ekelhafte Packelei zweier abgehobener, brutaler Machtmenschen, denen die Wienerinnen und Wiener völlig egal sind. Anstatt darüber nachzudenken, wie man mit 500 Millionen Euro die Wiener entlasten könnte, nimmt man ihnen das Geld weg und verteilt es dann wieder in Gutsherrenart“, so der Wiener FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp zu den aktuellen Enthüllungen von „Krone“ und „Profil“.

„Der Wahnsinn ist, dass Ludwig der Strippenzieher dieses Kartells ist. Die ÖVP versucht jetzt, Ruck loszuwerden. Nur noch sein Schürzenfreund SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hält ihm brüderlich die Stange. Dieses potentiell korruptive Geflecht muss endlich zerschlagen werden“, so Nepp weiter.

„Wien braucht keine Hinterzimmerdeals und keine rot-schwarze Korruption. Wien braucht einen echten Kurswechsel mit der FPÖ. Dann wird es wieder eine Politik für die fleißigen Wienerinnen und Wiener geben“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

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