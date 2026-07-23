SPÖ-Seltenheim: „Faire Steuern auf Millionenerbschaften Frage der Gerechtigkeit - Kein Verständnis für Njet seitens IV und WKÖ“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim kritisiert die ablehnende Haltung der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer gegenüber Millionärssteuern: „Eine aktuelle Gallup-Umfrage belegt schwarz auf weiß, dass es in Österreich eine breite Zustimmung für Steuern auf sehr hohe Erbschaften gibt. Das bestätigt uns in unserem Einsatz – denn faire Steuern von Millionenvermögen und -erbschaften sind eine Frage der Gerechtigkeit und der ökonomischen Vernunft. Für das sture Njet von IV und WKÖ hat wirklich niemand Verständnis.“ Österreich zählt im OECD-Vergleich zu den Ländern mit den niedrigsten vermögensbezogenen Steuern. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst, dass Österreich ein ausgewogenes Steuersystem braucht: „Arbeit soll entlastet werden und Millionäre müssen einen fairen Beitrag leisten. So entsteht mehr Spielraum für Gesundheit, Pflege und soziale Sicherheit.“ ****

Dass die, die mehr haben, mehr beitragen, habe die SPÖ in der Regierung in mehreren Bereichen sichergestellt: „Wir nehmen Banken, Konzerne und Besserverdiener in die Pflicht: Sie bezahlen 56 Prozent der Budgetsanierung und leisten damit den größten Beitrag“, so Seltenheim. Die SPÖ in der Regierung ist Garantin dafür, dass die, die mehr leisten können, auch mehr beitragen“, so Seltenheim mit Verweis darauf, dass damit auch mehr Spielraum für wichtige Zukunftsinvestitionen in Gesundheit, Bildung, Pflege und soziale Sicherheit entsteht. (Schluss) bj/mb/lw